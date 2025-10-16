País
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Cabello afirmó que el galardón concedido a Machado fue el resultado de una “operación política y económica impulsada por sectores republicanos en Estados Unidos, en alianza con corporaciones petroleras y figuras de la derecha internacional"
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este miércoles al Nobel otorgado a la opositora María Corina Machado, afirmando que la paz "no es un regalo" ni puede adquirirse, sino que debe ganarse "a pulso" y estar acompañada de "justicia".
Lea también: Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
“Hay gente que compra premios de la paz como quien compra un par de zapatos. Los pagan, pero no los ganan. La paz se gana con justicia, con esfuerzo y con dignidad", declaró Cabello durante su programa semanal Con el Mazo Dando.
Cabello afirmó que el galardón concedido a Machado fue el resultado de una “operación política y económica impulsada por sectores republicanos en Estados Unidos, en alianza con corporaciones petroleras y figuras de la derecha internacional".
Asimismo, calificó el reconocimiento otorgado a Machado como un “acto de comedia internacional”, y aseguró que detrás de la decisión del comité noruego "hay intereses vinculados a la petrolera estadounidense ExxonMobil y al empresario noruego-venezolano Thor Halvorssen, presidente del Oslo Freedom Forum".
Según Cabello, Halvorssen “utilizó su influencia en el Parlamento noruego y en el comité del Nobel para favorecer a Machado”, a quien “se le premió no por promover la paz, sino por apoyar sanciones que han causado sufrimiento al pueblo venezolano”.
“Este premio no tiene nada que ver con la paz, sino con la política. Es parte de un plan de revancha del clan cubanoamericano contra Donald Trump y una estrategia para darle oxígeno a una oposición moribunda”, aseguró Cabello, quien además se refirió con tono sarcástico a la opositora como “la gran defensora de la paja”.
Cabello se burló del reconocimiento, refiriéndose al galardón como el “Premio Mercado Libre de la Paz”. Además, acusó a Machado de tener “acuerdos con sectores del narcotráfico y operadores extranjeros” y de buscar “crear las condiciones objetivas” para justificar una intervención militar en el país.
“Ella sabe que con los militares no tiene vida. Está tratando de generar caos para que desde afuera intenten intervenir a Venezuela”, dijo.
Sobre la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
El oficialista también ironizó sobre la autorización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la CIA reactive sus operaciones Venezuela, calificándola como una "confesión abierta de agresión imperial".
"Ahora hay que darles las gracias a EE. UU. por enviar a la CIA por primera vez. Pregúntenle a los pueblos del mundo y de América qué piensan cuando hablan así, porque no hay pueblo en esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA", dijo..
Aseguró que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense "ha promovido golpes de Estado, asesinatos de líderes y guerras sucias en toda la región, en lo que describió como un patrón histórico de injerencia". “Pueden comprar conciencias baratas, pero no la conciencia del pueblo venezolano, porque aquí no hay precio para la dignidad”, manifestó.
Cabello extendió su discurso con críticas a los medios de comunicación internacionales y a la administración estadounidense de Donald Trump, a la que acusó de “asesinar primero y averiguar después” en sus operaciones antidrogas. Aseguró que el 87% de las drogas que ingresan a Estados Unidos “no salen de Venezuela”, sino que se originan en Colombia y son distribuidas por “carteles estadounidenses”.
“Cuando hacen películas sobre narcotráfico siempre ponen al latino como villano, pero los verdaderos carteles están en Estados Unidos”, expresó.
