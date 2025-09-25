Cabello acusa a Machado de “ofrecerle” el territorio venezolano al “narcotráfico”

Caracas/Foto: Archivo.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró este miércoles que María Corina Machado está “ofreciendo” “el territorio venezolano” para que el “narcotráfico opere libremente”.

“En realidad le está ofreciendo el territorio venezolano para que el narcotráfico opere libremente desde Venezuela, esa es la verdad. Nosotros tenemos nuestro petróleo, eso no nos lo va a quitar nadie, pero ella necesita ofrecer algo más”, dijo en su programa “Con el mazo dando”.

A pesar de esto, Cabello aseveró que el Gobierno sigue desplegado en todo el país para detener a “todo el que intente pasar drogas” por la nación, reiterando que las fuerzas de seguridad han incautado alrededor del 70% de la mercancía ilícita que entró desde Colombia.

Cabello acotó que las investigaciones de las agencias de inteligencia de EE. UU. “han dejado claro que no hay relación” entre el Tren de Aragua y la administración de Nicolás Maduro, aseverando que las “narrativas” solo buscan “estigmatizar” a la comunidad venezolana en el país norteamericano.

Por otro lado, el también ministro comentó que el país debe continuar su preparación para “defender” el territorio ante una posible “invasión” de Estados Unidos. Además, precisó que una incursión en territorio venezolano daría pie a otras acciones similares en el continente. "El juego no se termina hasta que lo haga".

Advertisement