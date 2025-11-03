País
Cabello advierte que "Venezuela aplicará la Constitución a quienes promuevan invasiones"
Caracas / Foto: Archivo.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el Estado venezolano "asumirá la rectoría en la aplicación de la Constitución a quienes promuevan invasiones".
Durante una rueda de prensa, Cabello citó el artículo 130 de la Constitución, que establece que todos los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, así como proteger la soberanía, la integridad territorial y los intereses de la nación".
"Quien viole este artículo invocando invasión, bombardeos o la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro territorio, el Estado venezolano asume la rectoría de la aplicación de la Constitución y las leyes", afirmó.
Cabello también señaló que las acciones del gobierno se llevan a cabo conforme a la ley Simón Bolívar aprobada por la Asamblea Nacional y aseguró que "quienes no estén de acuerdo pueden recurrir a los tribunales competentes".
Por otra parte, agregó que Venezuela mantiene relaciones históricas con países vecinos, como Trinidad y Tobago, pero que "cualquier agresión, chantaje o intervención extranjera será respondida de manera soberana". Al respecto, criticó lo que calificó como “una gran agresión” desde Guyana y ciertos gobiernos extranjeros que, según él, "han permitido ejercicios militares provocativos cerca de las costas venezolanas".
Cabello enfatizó que la intención de Venezuela es preservar buenas relaciones diplomáticas, y respondió a la deportación masiva de venezolanos en Trinidad y Tobago que "cualquier acción que atente contra los venezolanos o la soberanía nacional será respondida, reservándose las acciones correspondientes según el marco constitucional y legal".
Finalmente, señaló que detrás de lo que calificó como una "agresión" de Trinidad y Tobago hacia Venezuela estaría el gobierno de Guyana.
