Cabello afirma que Venezuela está en una “guerra de resistencia prolongada”

Caracas/Foto: Con el mazo dando.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró este miércoles que el país está en una “guerra de resistencia prolongada” en contra de Estados Unidos, asegurando que el chavismo “está listo” para “ganarle” debido a la “organización” social-policial-militar.

“Afortunadamente, aquí en Venezuela lo que hemos conseguido es una gran fortaleza, una gran unidad como en pocos momentos. Unidad de la fuerza armada, fuerzas policiales, partidos políticos, del pueblo en la calle. Todo el mundo pendiente, en la calle. Nosotros seguiremos activos a ver quién resiste más. Una guerra de resistencia prolongada”, dijo en su programa “Con el mazo dando”.

Cabello condenó que “grupos extremistas” intenten “evitar” la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. “Es gente amargada”, comentó. Asimismo, rechazó el “ataque” contra la Fuerza Armada y sociedad que participa en los entrenamientos para la defensa del territorio en caso de “invasión”.

“Lo que quieren es perturbar al venezolano, que no tengamos paz ni en la casa. No dejen que nos dañen la paz. Este pueblo es alegre por naturaleza y ellos no lo entienden”.

“Los traidores están reducidos"

Este 30 de septiembre, el ministro arremetió este martes contra la oposición a la que calificó de “vendepatria, traidores y cobardes”.

Durante la adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Yaracuy, Cabello afirmó que estos sectores se encuentran “muy reducidos”, aunque advirtió que "todavía mantienen capacidad de causar daño al país".

En este sentido, reiteró que el chavismo está preparado “ante cualquier intento de agresión contra Venezuela” y llamó a "mantener la unión cívico-militar para defender la paz".

“Nosotros hemos estado preparados ante cualquier intento de agresión contra nuestro país. Venezuela es una tierra de guerreros y de guerreras históricas. El pueblo y los cuarteles deben ir de la mano”, añadió.

Recordó que el Gobierno llamó recientemente a filas a los ciudadanos para "defender la soberanía" y aseguró que la jornada fue “extraordinariamente hermosa y edificante”.







