País
Cabello asegura que Venezuela mantiene “postura crítica” frente a la ONU por “su falta de respuesta”
Caracas. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que la administración de Nicolás Maduro mantiene su “postura crítica” frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a la “falta de acción y de respuesta” a los problemas del mundo.
“Ese es un espacio que debería ser vital para la paz mundial. Nosotros somos críticos de la ONU permanentemente, no solo en la Asamblea General. Somos críticos porque no hay acción, no hay respuesta a los problemas del mundo”, dijo Cabello durante una rueda de prensa del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Pese a ello, el también ministro de Interior, Justicia y Paz calificó como “positiva” la convocatoria de la Asamblea General de la ONU, al considerar que “mientras haya espacio donde decir las cosas, hay que decirlas”.
Más información, en breve....
