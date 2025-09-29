“Pura coba”: Cabello cuestiona informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU

Caracas/Foto: @mazo4f.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió al informe que la Misión de Determinación de Hechos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Lea también: Vente Venezuela denuncia detención de su coordinador electoral en Trujillo

“Pura coba esos informes de la ONU; son informes que les pasa María (Corina) Machado en su locura y ellos lo dan por cierto y lo reproducen (...) Son unos manipuladores. Jamás se van a pronunciar sobre lo que hace Estados Unidos porque ellos les pagan el sueldo. La ONU tiene que soltarse las amarras, es una organización esclavizada”, dijo Cabello durante una rueda de prensa del partido, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario señaló que la administración de Nicolás Maduro mantiene su “postura crítica” frente a la ONU debido a la “falta de acción y de respuesta” ante los problemas del mundo.

“Ese es un espacio que debería ser vital para la paz mundial. Nosotros somos críticos de la ONU permanentemente, no solo en la Asamblea General. Somos críticos porque no hay acción, no hay respuesta a los problemas del mundo”, expresó.

Sobre la 80.° Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, Cabello destacó que mientras algunos países, como Colombia, dieron “discursos extraordinarios”, otros aprovecharon el espacio “para arrastrarse”.

Advertisement

“Extrañamente, después (a Gustavo Petro) le retiraron la visa estadounidense (...) Uno ve cada cosa en este mundo. Que alguien piense que fue consecuencia del discurso o de las actividades de calle, no, no tiene nada que ver. Tuvo la valentía de decir cosas en ese sitio”, sostuvo.

Pese a ello, calificó como “positiva” la convocatoria, al considerar que “mientras haya espacio donde decir las cosas, hay que decirlas”.

Cabello también criticó a quienes, en lugar de fortalecer al organismo, buscan “hacerle daño”. “Parece que el objetivo es que vaya perdiendo fortaleza y se empeñan en destruirlo”, agregó.

Por otra parte, invitó a los adversarios del chavismo a seguir subestimando a la Milicia y a la organización del partido para defenderse de una eventual agresión.

“Sigan cayéndose a coba, sigan subestimando; no les irá bien. Hoy, Venezuela —el poder popular, la Fuerza Armada, las policías, el PSUV y el Gran Polo Patriótico— está sólidamente amalgamada en una sola fuerza. Los hemos derrotado durante 26 años; les auguro 50 años más de derrota y me quedo corto”, añadió.

Advertisement

De igual manera, se refirió al comunicado de Unión y Cambio, que recientemente criticó la creación del ‘Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz’, instalado frente a las acciones de Washington en aguas caribeñas.

“Quien se oponga a que Venezuela sea defendida como sea y a la hora que sea, está en estado general de sospecha. A los traidores no los quiere nadie”, resaltó.

“Los cobardes son así, siempre están acomodados, esperando que les pasen la pelota (...) Venezuela entró en una época de definición y el país entero se ha definido a favor de la defensa de la patria. Los cobardes de Unión y Cambio y los que quieren entregar el país están reducidos; Maduro les ha demostrado cómo se dirige un país en situaciones de crisis, asedio y agresión”, fustigó.

“Son unos lavaperros, no tienen la más mínima idea. Pregunta por ellos y probablemente estén dormidos, porque hoy es lunes, no se han levantado. Son unos flojos y cobardes”, sentenció.







