Cabello condenó las sanciones impuestas a los involucrados del golpe parlamentario

Caracas/ Foto portada: PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, condenó este lunes las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), al grupo de diputados disidentes que se involucraron en la autojuramentación de la junta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero. “Quien no baile al ‘son’ ellos (EE. UU.) quieren, le imponen sanciones. Ahora las están haciendo por quienes no votaron por Juanito Alimaña (Juan Guaidó)”, manifestó.

Durante la rueda de prensa semanal que acostumbra dar el partido político número uno del chavismo, el también presidente de la denominada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) manifestó que “era previsible” que diputados que tomaron la nueva junta directiva de la AN fueran sancionados por el Gobierno de los EE. UU., ya que -a su juicio- quienes no sigan sus órdenes, serán desplazados por el gobierno estadounidense.











“Entiendo que hoy Estados Unidos sancionó a unos diputados de oposición (…) Quien no baile al ‘son’ ellos (EE. UU.) quieren, le imponen sanciones. Ahora las están haciendo por quienes no votaron por Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Ahora resulta que están sancionando no solo a chavistas, sino a los de la oposición que no estén de acuerdo con Juanito Alimaña”, dijo, al tiempo, afirmó que “este año eso se acaba con votos. Se instalará una Asamblea Nacional que no dependa de las llamadas de los Estados Unidos”, sentenció.

En cuanto a las declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de nombrar una nuev Comisión Presidencial que se encargue de “recuperar” a Telesur, Cabello que manifestó su “solidaridad” ante el “ataque” que realiza -a su juicio- la oposición venezolana al canal informativo.

“Amenazan con cerrar el canal de noticias del mundo. Creación de un gigante como Hugo Chávez. Quieren robarse lo que el comandante creó y qe ya es un patrimonio de los pueblos. No van a poder hacer nada”, dijo.









Nulidad del desacato de la AN

De acuerdo al reglamento de la Constitución, el presidente de Venezuela deberá presentarse ante la AN los primeros diez días luego de que sea juramentada la junta directiva del período en curso, razón por la que se le cuestionó a Cabello si Nicolás Maduro regresaría al hemiciclo para dar memoria y cuenta del año anterior aún cuando tildan a la AN en “desacato”.

En este sentido, Cabello afirmó que si Luis Parra (diputado autojuramentado como presidente de la AN) acude al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad del desacato, y si cumple con los parámetros, en esta ocasión Maduro se presentaría desde la AN y no desde la ANC, como en años anteriores.

“A pesar de la nueva directiva de la AN, ellos no han ido al TSJ a solicitar que se analice el desacato. Eso le corresponde al señor Parra y no lo ha hecho (…) el presidente Maduro siempre tendrá la opción de presentar su mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

