Cabello dice que Venezuela "debe estar lista para atender emergencias y responder a ataques"

Cabello indicó que el país dispone de 400 centros de instrucción desplegados a nivel nacional para ejecutar simulacros en municipios, escuelas, hospitales y centros comerciales
Caracas / Foto: Archivo.- El Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, supervisó este sábado el Simulacro Nacional de Protección Civil y destacó que "la prioridad del ejercicio es capacitar a la población para dar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia".
Cabello explicó que el entrenamiento busca abarcar tanto eventos naturales —sismos, inundaciones, olas de calor— como eventos ocasionados por la mano del hombre, entre los que citó la posibilidad de “un ataque contra Venezuela” o incendios provocados.
“Primero debemos preparar a nuestro pueblo: saber cómo responder, cómo ayudar a alguien que lo necesite; después atenderemos los eventos promovidos por la mano del hombre”, señaló.
El dirigente detalló que la estrategia de preparación combina jornadas en cuarteles con trabajo comunitario: las milicias han participado en jornadas nacionales que permitieron intercambios entre soldados y civiles —“el pueblo fue al cuartel y el cuartel fue al pueblo”—, y se han impartido cursos de defensa personal, manejo de contingencias y uso de armas en el marco de la instrucción estatal.
Cabello indicó que el país dispone de 400 centros de instrucción desplegados a nivel nacional para ejecutar simulacros en municipios, escuelas, hospitales y centros comerciales. También mencionó acciones concretas en comunidades que enfrentan riesgos recurrentes —por ejemplo, comités de riesgo ante crecidas de ríos— y recordó que la Revolución ha construido viviendas diseñadas para soportar movimientos telúricos.
Ante recientes temblores en el país, Cabello subrayó la necesidad de desactivar la desinformación y afirmó que la prevención y la formación ciudadana reducen el pánico. Enfatizó además la instrucción práctica para jóvenes: cursos de autocuidado que les permitan “agarrarse” y reaccionar correctamente en situaciones de emergencia.
Asimismo, llamó a la movilización y a la unidad cívico-militar-policial, en línea con la instrucción presidencial sobre la “fusión popular–militar–policial por la paz y la vida”.
Las declaraciones de Cabello se enmarcan en el operativo nacional anunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que la actividad busca preparar a la ciudadanía ante catástrofes naturales y posibles conflictos armados.
El simulacro se desarrolla de manera simultánea en los 24 estados del país con la integración de instituciones educativas, hospitales, comunidades y movimientos sociales, como parte de los planes de prevención y respuesta frente a riesgos naturales y amenazas externas.
