Cabello dice que Venezuela utiliza "todos los mecanismos diplomáticos" para evitar un conflicto

Caracas/Foto: Archivo.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el Gobierno venezolano utiliza "todos los mecanismos diplomáticos" con el fin de evitar un conflicto, en referencia a las actuales tensiones con EE. UU.

Durante una rueda de prensa del partido gobernante, el también ministro de Interior señaló que el país se ha caracterizado por eso, desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

"Venezuela utiliza todos los mecanismos diplomáticos para evitar siempre un conflicto. Se ha caracterizado siempre (por eso) porque es una diplomacia de paz… Con el comandante Chávez entramos en una nueva fase: la no injerencia", manifestó.

Es por eso que el Gobierno solicitó la semana pasada, de manera urgente, una reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre ese punto, Cabello dijo que presentaron a Venezuela en esa instancia como "una fuerza para la paz".

"Si alguien no tenía claro sobre la agresión y asedio contra nuestro país, usamos la ONU para que quien no tenga la información, la tenga", apostilló.

Ante la posibilidad de una agresión militar de parte de Estados Unidos, Cabello aprovechó para llamar "a los pueblos del mundo para que nos ayuden, porque Venezuela está siendo agredida. Toda la ayuda será bienvenida".

Sobre los ejercicios militares

Por otro lado, también abordó los ejercicios que se han llevado a cabo a lo largo del territorio bajo el plan 'Independencia 200'.

"Nosotros nos hemos estado preparando, no para meternos en una trinchera, sino para la resistencia activa ante cualquier ataque. Nosotros como debemos cuidarnos siempre, nos estamos preparando y estamos listos para cualquier fase", apuntó.

Seguidamente, Cabello señaló que Washington acusa al país de "hacer lo que ellos hacen". "Venezuela no produce fentanilo. Venezuela no es fondo de problema para nadie, somos un pueblo de paz, alegría y vamos rumbo a la Navidad", acuñó.

En otro tema, se mostró escéptico ante la durabilidad del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza pactado por Hamás e Israel, impulsado por EE. UU.

"El que crea en esa paz, debe ser un niño o una niña. En cualquier momento, los sionistas de Israel rompen ese acuerdo y lo harán asesinando al pueblo. Ojalá se diera esa paz de verdad, pero yo no lo creo", vaticinó.

Finalmente, sobre las recientes declaraciones de Iván Duque, donde señalaba que la vía diplomática se acabó en Venezuela, respondió lo siguiente: "Iván Duque es socio de narcotraficantes y vive de la droga. Es un inepto y cobarde".







