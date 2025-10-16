Cabello: "Las armas de la nación las tiene el pueblo para cuidar a la patria"

Caracas / Foto: @mazo4f. — El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este jueves la juramentación de la milicia campesina en la parroquia Carayaca, estado La Guaira, conformada por 400 personas.

Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello instó a los gobernadores de todos los estados a constituir sin dilaciones las milicias campesinas, en cumplimiento de la orden dada por el presidente Nicolás Maduro.

“Allí están con un símbolo en la mano (un machete), con el símbolo del campesino, del trabajador. Ellos saben perfectamente qué hacer con ese instrumento cuando están trabajando el campo, pero también saben que, a la hora de la verdad, ese es un instrumento para defender nuestra patria”, dijo el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Indicó que “el enemigo se burla de las armas silenciosas” del pueblo; sin embargo, advirtió que “después no vale pedir tiempo” y señaló que “quien se meta para acá sabe que le va a aparecer un campesino con un machete en la mano en cualquier lugar, en cualquier esquina”.

“Hoy las armas de la nación las tiene nuestro pueblo para cuidar a la patria de cualquier enemigo, se llame como se llame, venga de donde venga”, expresó.

Resaltó que “activar las milicias campesinas es un paso significativo” en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue estadounidense en el mar Caribe para, según la administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico.

En ese contexto, dijo que “todos tenemos que recibir cursos de primeros auxilios en el terreno para el traslado y cuidado de heridos” en caso de un eventual ataque a Venezuela. “Nos tocará si el enemigo decide meterse para acá; pero si decide hacerlo, no es una tarea en la cual pueda tener posibilidades de victoria”, añadió.

“El que crea que esto se resuelve lanzando dos bombas y ya no nos conoce. No tiene ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela, de dónde venimos”, insistió.

Finalmente, Cabello acusó a la “oligarquía asquerosa, arrastrada, vende patria” de arrodillarse ante el imperialismo norteamericano o ante cualquiera que quiera hacer daño a nuestro pueblo.

“Se arrodilla vil y traicioneramente, como están acostumbrados a vivir: en la traición, en el robo, alimentándose de las migajas que el imperialismo les arroja para subsistir. Nuestro pueblo hace años decidió ser libre (...) Tengan la certeza de que, el día que intenten algo, nosotros estaremos ahí junto al pueblo; nosotros no somos unos extraterrestres”, concluyó.