País
Cabello: “Los traidores están reducidos, pero aún tienen capacidad de dañar al país”
Diosdado Cabello reiteró que el chavismo está preparado “ante cualquier intento de agresión contra Venezuela” y llamó a "mantener la unión cívico-militar para defender la paz"
Caracas / Foto: Archivo.- El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió este martes contra la oposición a la que calificó de “vendepatria, traidores y cobardes”.
Durante la adecuación de los Cuadrantes de Paz en el estado Yaracuy, Cabello afirmó que estos sectores se encuentran “muy reducidos”, aunque advirtió que "todavía mantienen capacidad de causar daño al país".
En este sentido, reiteró que el chavismo está preparado “ante cualquier intento de agresión contra Venezuela” y llamó a "mantener la unión cívico-militar para defender la paz".
“Nosotros hemos estado preparados ante cualquier intento de agresión contra nuestro país. Venezuela es una tierra de guerreros y de guerreras históricas. El pueblo y los cuarteles deben ir de la mano”, añadió.
Recordó que el Gobierno llamó recientemente a filas a los ciudadanos para "defender la soberanía" y aseguró que la jornada fue “extraordinariamente hermosa y edificante”.
Sobre la adecuación de los Cuadrantes de Paz explicó que cada uno contará con una motocicleta, y por cada cuatro se asignará una patrulla. Además, cada unidad tendrá un teléfono celular para comunicación directa con Protección Civil, Guardia Nacional, Cicpc y otros organismos de seguridad.
Cabello también anunció la creación del sistema de emergencias Ven911 en la entidad, en sustitución del esquema anterior, y agradeció al gobernador Leonardo Intoci por el aporte de vehículos para los cuerpos de seguridad.
Finalmente, pidió a los cuerpos policiales un acercamiento directo con la población: “Cuando nuestro pueblo vea una patrulla debe decir: ahí están mis amigos, ahí están los míos. Los funcionarios deben ganarse esa confianza. Antes la gente salía corriendo al ver una patrulla; hoy debe sentirse protegida”.
