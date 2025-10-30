País
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
El también ministro de Interior, Justicia y Paz aseguró que López “llamó a invadir” Venezuela y sostuvo que, tras conocerse la solicitud presentada por Maduro el pasado viernes, “un montón de asomados salieron diciendo que le quieren quitar la nacionalidad”
Caracas / Foto: Prensa Presidencial.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que cuando alguien “decide enrolarse en un ejército enemigo de su patria, está renunciando tácitamente a su nacionalidad”, en referencia a la solicitud presentada por el presidente Nicolás Maduro contra el dirigente opositor Leopoldo López, exiliado en España.
“Usted renuncia públicamente o lo hace de manera tácita con sus acciones, pero eso es materia legal; no me voy a meter en eso. Eso lo decidirá el TSJ. Cuando usted decide enrolarse en un ejército enemigo de su patria, usted está renunciando tácitamente a su nacionalidad. Pueden revisar la jurisprudencia donde quieran, y yo insisto: vayan a Estados Unidos a ver qué le hacen a un norteamericano que actúe contra su propio país”, dijo Cabello durante la emisión de su programa Con el mazo dando.
El también ministro de Interior, Justicia y Paz aseguró que López “llamó a invadir” Venezuela y sostuvo que, tras conocerse la solicitud presentada por Maduro el pasado viernes, “un montón de asomados salieron diciendo que le quieren quitar la nacionalidad”.
“Espero que entendamos por dónde vienen. Ellos ahora lo que esperan es que alguien diga: ‘quítenle la nacionalidad a coquito’, y coquito diga: ‘me voy a Estados Unidos porque me quitaron la nacionalidad, soy un perseguido político’ (...) ¿Quién te ha nombrado a ti, bobo o boba? Nadie”, añadió.
Cabello señaló que López “se ha alistado en el ejército de Estados Unidos para invadir a Venezuela, lo ha dicho él mismo. Si quiere defenderse, que venga a defenderse en Venezuela”.
“Es probable que venga, porque es muy valiente; por eso siempre da la cara, porque siempre pone el frente”, ironizó Cabello, insistiendo en que varias personas “quieren anotarse en esa para declararse perseguidos políticos en el mundo y decir ‘me quitaron la nacionalidad, ¿y ahora qué hago?’”.
El dirigente recordó que López posee la nacionalidad española “desde hace muchos años” y que “nadie lo ha puesto en condición de paria. Él es un pirata, pero un pirata con papeles”. Sobre las solicitudes en redes sociales para retirar la nacionalidad a otras personas, Cabello indicó que “todo tiene su tiempo”.
“¿Vas a honrar y defender a la patria pidiendo que la invadan? Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y renuncia de manera tácita y explícita a su nacionalidad; no necesita que nadie se la quite. Eso es un formalismo, como quien abandona un cargo”, concluyó.
En contexto
El artículo 35 de la Constitución establece que los venezolanos por nacimiento “no pueden ser privados de su nacionalidad”, y que únicamente la otorgada por naturalización puede ser revocada mediante sentencia judicial.
El pasado viernes, Nicolás Maduro presentó ante el TSJ un recurso para retirar la nacionalidad a López, a quien acusa de promover una “invasión militar”, incentivar un “bloqueo económico” y hacer un “llamado a asesinar masivamente a venezolanos con apoyo de gobiernos y enemigos extranjeros”.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, informó que además se procedería de “manera inmediata” a anular el pasaporte del dirigente opositor, exiliado en Madrid desde 2020.
En respuesta, López sostuvo que: “Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”.
La acción del Ejecutivo ocurre tras las declaraciones de López, quien aseguró que la negociación política en Venezuela ya no es efectiva y que apuesta por la “presión” de Estados Unidos, incluso respaldando un posible ataque en territorio venezolano contra Maduro.
