Cabello se burla de los opositores que “predicen” la “derrota” de Maduro: “Les va a llegar Semana Santa”

Caracas/Foto: Con el mazo dando.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello se burló este miércoles de los opositores que han compartido en redes sociales mensajes sobre la “pronta derrota” de Nicolás Maduro, asegurando que el sector continúa "mintiéndoles”.

En su programa de televisión “Con el mazo dando”, el dirigente del chavismo aseguró que la oposición “engaña” a la población que le sigue al afirmar que está “cerca” la supuesta “caída del Gobierno”.

“Si usted es opositor, tómese un tiempito y revise lo que han publicado desde julio. 'Hoy sí, esta noche si. Ya va a pasar'. Ya llegamos a octubre. Después les van a caer a coba que la vaina va a ser en Semana Santa. Les van a caer en mentiras”, comentó.

Cabello acotó que, “según la lógica de ellos, nosotros tenemos que colaborar para que nos tumben, porque si no, no somos demócratas”. Precisó que mientras el sector sigue "dividiéndose y cayendo en falsedades", el chavismo aumenta su fortaleza política en el territorio, especialmente por las "amenazas" de Estados Unidos en el Caribe.

"Ellos no tienen nada. Sus amos son los del imperialismo, así se disfracen de lo que se disfracen", culminó.

Machado dice que Venezuela entró a una "fase resolutiva”

El comentario del también ministro se produce después de que María Corina Machado afirmara que Venezuela “entró en una fase resolutiva” y asegurara que los ciudadanos han aprendido a “unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de las acciones que se aceleran cada día que pasa”.

“Todos sabemos que hemos entrado en otra fase, que es la fase resolutiva, porque los venezolanos hemos aprendido a unir los puntos y a entender las implicaciones de cada una de estas acciones que se aceleran cada día que pasa. Evidentemente sabemos lo que está pasando de lado y lado”, expresó Machado en un video publicado en redes sociales, en el que también agradeció los mensajes de felicitación por su cumpleaños.

A su juicio, del lado del Gobierno de Nicolás Maduro “lo único que crece es la desesperación, porque cada vez son más los que aceptan que esto se acabó”. En contraste, afirmó que entre la población “hay mucha emoción, expectativa e incertidumbre, y es normal, porque nos ha costado tanto llegar hasta aquí”.







