Cabello se reunió con autoridades policiales para "fortalecer estrategias de seguridad"

Caracas / Foto: Con el Mazo Dando.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este lunes una reunión con el Consejo Ministerial de Seguridad, junto a las principales autoridades de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo de “establecer nuevas estrategias para la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Venezuela”.

De acuerdo con información del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el encuentro se llevó a cabo en Caracas y tuvo como eje central la evaluación de los planes de prevención, las acciones contra la delincuencia organizada y el refuerzo de los programas de protección ciudadana.

“El propósito de esta reunión es continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar la protección del pueblo venezolano y mantener la paz en todo el territorio nacional”, indicó el organismo en su cuenta de Instagram.

Durante la sesión, Cabello instó a los cuerpos de seguridad a mantener una preparación constante frente a posibles amenazas internas y externas, y subrayó la importancia de reforzar la estructura de los cuadrantes de paz en cada región del país como parte de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Contexto

La reunión se desarrolla en un escenario de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras el anuncio del presidente Donald Trump de un nuevo ataque de la Marina estadounidense en el mar Caribe contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico.

En las últimas semanas, las operaciones militares de Washington en aguas caribeñas han dejado al menos 21 personas fallecidas, según reportes oficiales. Trump también adelantó que evalúa una “fase dos” de la lucha antinarcóticos y la posibilidad de notificar al Congreso que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, algunos de los cuales, según Washington, estarían vinculados con altos mandos del chavismo.

Ante este panorama, el Gobierno venezolano reforzó su discurso y sus acciones en materia de defensa. El pasado 29 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro suscribió el Decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida destinada a preparar al país ante una eventual “agresión” por parte de Estados Unidos.

En días recientes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de aviones de combate estadounidenses cerca de las costas venezolanas y advirtió que el país “no se dejará intimidar”. También señaló que el Ejecutivo podría activar una movilización nacional en caso de una agresión directa.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció este lunes un presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, presuntamente organizado por “sectores extremistas de la derecha local”.

Según explicó, el Ejecutivo venezolano notificó por tres vías distintas al gobierno de Washington sobre la supuesta amenaza, que incluiría la colocación de explosivos en la sede diplomática norteamericana.