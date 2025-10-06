Cabello asegura que policía diplomática mantiene “contacto constante” con EE. UU. tras presunto plan contra embajada 

Caracas/Foto: @mazo4f.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que las autoridades mantienen “contacto constante” con el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, denunciara el domingo un presunto plan para atacar la Embajada estadounidense en Caracas.

“Esto tiene mucho que ver con el desespero de sectores extremistas en Venezuela. Ese sector, según las encuestas, está reducido entre un 3 y 7 % (...) Muy reducido, pero muy desesperado. Acostumbrado a manipular y a hacer daño a cualquier persona para lograr sus objetivos”, dijo Cabello durante una rueda de prensa de la tolda roja, transmitida por el canal estatal VTV.

En este sentido, el funcionario indicó que las autoridades estadounidenses “recibieron la información” del presunto ataque y la “asumieron con rigurosidad”.

“Nuestra policía diplomática ha estado en contacto con ellos constantemente, para garantizar la protección de toda la zona (...) ¿Quién se beneficia de esto? Esos sectores que quieren que haya sangre en Venezuela para recibir dinero y seguir sobreviviendo en la política”, expresó.

El también ministro de Interior, Justicia y Paz reiteró el respaldo del PSUV al Gobierno de Nicolás Maduro “para que en Venezuela esos hechos sean neutralizados” y advirtió que esos sectores “no van a desistir”. “No les importa aliarse con los sectores más violentos del mundo”, agregó Cabello, al tiempo que pidió a la población “informar” a las autoridades cuando “observen algo raro”.

A su juicio, la oposición “está cada día más arrinconada, reducida y despreciada por sectores que hasta hace poco andaban con ellos porque los han engañado y les mienten. Todos los días dicen que esto se acabó, 26 años con ese cuento, y todos los días presentan ‘información nueva’”.

Sobre presuntos planes de desestabilización el 19 de octubre

Cabello también se refirió a presuntos planes de desestabilización para el 19 de octubre, fecha de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, quienes serán los primeros santos venezolanos.

“Llamar a actos de violencia ese día tiene que ver con personas que no son normales y que tienen un altísimo nivel de locura. Dejen a nuestro pueblo tranquilo, que tenga su fe y la practique (...) ¿Cómo se van a antojar de llamar a violencia ese día? Cuando pase el 19, dirán que será el 25 de diciembre”, sostuvo.

Afirmó que la “guerra psicológica” está “pegando más a esos sectores que al pueblo”, considerando que este último tiene “mucha conciencia”. “Ellos que están encerrados, escondidos, cayéndole a coba a su gente, los pocos que les quedan cada día están peor, más desorientados”.

Sobre la exclusión de Venezuela en la Cumbre de las Américas

El funcionario consideró que la decisión del Gobierno de Luis Abinader responde a “una orden” y no a una “decisión propia”, pero afirmó que “eso no va a detener a la revolución cubana, nicaragüense ni bolivariana”.

“El más mafioso de todos los presidentes del río Grande para acá es Abinader. No hay cosa en la que él no esté metido (...) Esa película ya la vimos”, dijo.

Revocación del TPS a migrantes venezolanos

Durante su alocución, Cabello también se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que autorizó al Gobierno de Donald Trump revocar el TPS a más de 300.000 migrantes venezolanos. Acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los senadores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart de ser los “promotores” de la eliminación del permiso.

“Ahora van a pedir el voto de los latinos porque lo necesitan para ser electos otra vez. Ellos lo pidieron, ¿por intermediación de quién? De la oposición extremista de aquí en Venezuela. Son los mismos que aplaudieron porque los mandaron a El Salvador”, indicó.

Finalmente, reiteró que la administración de Nicolás Maduro ha sido la “única” que ha prestado apoyo a los migrantes venezolanos que retornan al país mediante el plan Gran Misión Vuelta a la Patria.







