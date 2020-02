Cabello vuelve a prometer que a Guaidó le caerá “todo el peso de la ley”

Caracas.- El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a la seguridad del presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, y reiteró que “le caerá todo el peso de la ley”, aun cuando este martes arribó al país sin detenciones en su contra por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) advirtió nuevamente sobre la detención de Juan Guaidó, mientras que periodistas de Venezolana de Televisión (VTV) le preguntaban si seguiría libre, pese a la gira internacional que emprendió el pasado 19 de enero.











“¿Que a Guaidó no le va a pasar nada? eso depende de la seguridad de él, porque nadie sabe en qué anda él y con quién se reúne (…) a Juan Guaidó claro que le caerá el peso de la ley, tarde o temprano. Anda con delincuentes, con narcotraficantes, paramilitares, ¿quién puede prever lo que le puede ocurrir? nadie. Juan Guaidó es la nada y no tiene la capacidad para influir en un cambio en Venezuela”, dijo.

En medio de una movilización chavista en conmemoración al Día de la Juventud, Cabello sostuvo que las agresiones que se registraron este martes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía contra el mandatario nacional y periodistas, fue en respuesta a las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) a Conviasa.

“Se metieron con 2 mil 200 trabajadores de Conviasa que no tienen nada que ver. Ellos (la oposición) van a seguir pidiendo sanciones porque trabajan para el imperialismo y no están al servicio del pueblo (…) Ayer estaban horrorizados porque y que los recibieron violentamente, pero bueno ¿Ellos no están pidiendo sanciones contra el país? ¿Cómo creen que es una invasión con serpentinas? una invasión es con plomo” sentenció.











Comentarios

comentarios