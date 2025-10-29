Vida y placer
Cafetería de Amanda Dudamel destaca como la quinta mejor de toda Sudamérica
Esta distinción reconoce el éxito y el ascenso exponencial que ha tenido la cafetería de Amanda Dudamel, inaugurada el 4 de abril del presente año, llevándola a, según expertos, posicionarse entre las mejores de Sudamérica con solo seis meses de haber abierto al público
Caracas/Foto: Instagram.- Tributo Casa de Café, la cafetería de la Miss Venezuela 2021 Amanda Dudamel, ubicada en Chacao, Caracas, resultó electa como la quinta mejor de toda Sudamérica, según el ranking The South America’s 100 Best Coffee Shops.
La elección se hizo durante la Expo Cafés de Colombia 2025 llevada a cabo el pasado 25 de octubre, donde se dio a conocer el listado de las 100 mejores cafeterías de la región.
Dicho local brinda a los clientes una experiencia centrada en café de especialidad, originario de Tovar, Mérida, resaltando los métodos de preparación artesanales, tal es el caso del filtrado.
El proyecto de la primera finalista del Miss Universo 2022 tomó forma hace dos años y medio, y se inspiró en una experiencia personal de Dudamel con el café de especialidad.
Otras cafeterías venezolanas en el top
Pero su emprendimiento no es el único que figura en el ranking. Casa Canela, con sedes en Las Mercedes y El Hatillo, también figura en el listado de las 100 mejores cafeterías de América del Sur, en el puesto 18.
Café Melosa, igualmente situada en Caracas, con un total de tres sedes, también se presenta en el ranking ocupando el puesto 51.
Amanecer Coffee Store, con cuatro locales en C.C. Plaza Mayor, Araure (Portuguesa); Hotel Jirahara, Barquisimeto; Av. Lara con Leones, Barquisimeto y Av. Los Andes, alto Barinas, escala el lugar 76.
Marrón Café, que se ubica en la ciudad de Valencia, se hizo con el puesto 82 de este listado, mientras que Café Nexos, en Mérida, escaló hasta el puesto 84.
Finalmente, Manva Natural Market, en Caracas, y Anella Café, en Valencia, completaron la representación venezolana con los puestos 86 y 93, respectivamente.
