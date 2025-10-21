Sucesos
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Mérida establecieron que el apartamento donde ocurrió el suceso contaba con ciertos elementos que propiciaron la tragedia
Caracas/Foto: Archivo.- La fuga de gas doméstico de un calentador de agua provocó la muerte de un padre y sus dos niños en la ciudad de Ejido, en el estado Mérida, después de que inhalaran monóxido de carbono de manera accidental en horas de la tarde del sábado 18 de octubre.
Según el periodista local, Jordin Morales, el hecho se registró en un apartamento del piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en el municipio Campo Elías. Ese día, fallecieron en el lugar Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como taxista; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años, estudiante de primaria.
Tras 45 horas luchando por su vida en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), falleció Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años, quien estudiaba bachillerato. Además, era jugador de fútbol de la categoría Sub-15 de Estudiantes de Mérida F.C.
Según Morales, el hermetismo del sitio provocó que el piloto del calentador de agua consumiera el oxígeno y lo transformara en monóxido de carbono. Dicha situación hizo que el hombre y sus dos hijos murieran asfixiados.
Tales muertes ocurrieron en medio de un hecho accidental, generando conmoción entre los merideños.
