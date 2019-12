Cámara de Representantes realiza voto histórico sobre juicio político contra Donald Trump

Caracas.- La Cámara de Representantes se encuentra en pleno debate desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, los artículos de juicio político contra el presidente Trump. El debate está programado para durar seis horas.

Por su parte, el mandatario estadounidense publicó este miércoles, previo a que se diera comienzo al debate, un mensaje en el que expresó su incredulidad ante su inminente juicio político hoy, al que llamó “una cosa terrible”.

“¿Puedes creer que la izquierda radical y los demócratas que no hacen nada me acusarán hoy? !Y NO HICE NADA MAL!”, tuiteó el presidente esta mañana. “Una cosa terrible. Lee las transcripciones. Esto nunca debería sucederle a otro presidente nuevamente. ¡Di una plegaria!”, reza la publicación.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019