Camila Cabello se disculpó públicamente por hacer comentarios “racistas”

Caracas / Foto portada: Laprensa.- La cantante y compositora cubano-estadounidense, Karla Camila Cabello, conocida en la palestra musical como Camila Cabello, se disculpó públicamente a través de su cuenta en la red social Twitter por los comentarios racistas que realizó acerca de sus excompañeras del grupo musical ‘Fifth Harmony’.

Camila, de 22 años de edad, aseguró este miércoles 18 de diciembre en su publicación que se siente avergonzada y lamentó haber usado un lenguaje ofensivo en contra de la comunidad negra cuando era una adolescente.

“Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre. Era ignorante y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado alguna vez”, escribió la cantante en su publicación.

Asimismo, en su mensaje la intérprete de ‘Havana’ afirmó que se disculpó en ese momento y que lo hace de nuevo. “Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lo lamento desde el fondo de mi corazón”, agregó.

Hace unos años se filtraron a Internet unas conversaciones de WhatsApp en las que Camilo Cabello usaba términos “racistas” en contra de la banda femenina que marcó su popularidad. Tras darse a conocer la noticia la actriz negó que fueran sus palabras, sin embargo, al tiempo decidió asumir su responsabilidad y pidió disculpas.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb

— camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019