Deportes
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"
Caracas / Foto: Archivo.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó el sábado la cancelación del partido amistoso entre la Selección Nacional de Venezuela y Belice, programado para el martes 14 de octubre en Chicago, Estados Unidos.
Mediante un comunicado, la FVF detalló que la empresa organizadora, VMG Sports & Entertainment LLC, notificó la decisión alegando “circunstancias de fuerza mayor”.
"La productora reconoció haber realizado esfuerzos iniciales para explorar sedes alternativas, incluida una posible reubicación en Miami, aunque finalmente declaró inviable esta opción", informó el ente rector del fútbol venezolano.
La FVF expresó su descontento ante esta situación, que “afecta la planificación deportiva de la Selección Nacional Absoluta”, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional.
Hasta el momento, no se han especificado las causas exactas que motivaron la cancelación, ni si está previsto reprogramar el encuentro en otra fecha o sede.
La noticia se produce tras el partido del viernes 11 de octubre, donde Venezuela cayó 1-0 ante Argentina en Miami, en lo que marcó el debut de Vizcarrondo como técnico interino de la selección.
Vizcarrondo había apostado por un "recambio generacional agresivo", dando oportunidades a jugadores jóvenes como parte de la reestructuración de la selección tras el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026.
