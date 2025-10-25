Canciller venezolano critica a Rodrigo Paz por “posición anti-bolivariana y proimperialista”

Caracas/Foto: Archivo.- El canciller Yván Gil criticó este sábado al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su posición “anti-bolivariana, anti-latinoamericana, proimperialista y procolonial”.

En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, Gil señaló que las recientes declaraciones de Paz sobre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) constituyen una “demostración de ignorancia y, peor aún, de desprecio hacia la historia y los valores bolivarianos que dieron vida a la República de Bolivia”.

“Hablar con tanta ligereza de lo que no conoce solo confirma su desconexión con el pueblo y su alineamiento con los intereses de las élites que siempre traicionaron a Bolivia. Usted representa a las élites que quieren convertir a Bolivia en una colonia, y no podrá”, afirmó.

El canciller acusó a Paz de “pisotear” el legado de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para “agradar a Washington”. “Su posición es claramente anti-bolivariana, anti-latinoamericana, pro-imperialista y pro-colonial”, añadió.

Gil destacó que, desde su creación, el ALBA-TCP ha logrado “hechos concretos en favor del pueblo boliviano”, entre ellos:

• Tres millones de ciudadanos recuperaron la vista con la Misión Milagro.

• Más de un millón aprendieron a leer y escribir con el programa Yo Sí Puedo.

• Se impulsaron programas de salud pública, cooperación energética y desarrollo agrícola.

• Se construyeron “relaciones económicas solidarias, basadas en la complementariedad y no en la dependencia colonial”.

“Eso es integración real, basada en la hermandad entre pueblos, no en la sumisión extranjera que usted ahora defiende disfrazada de ‘apertura al mundo’”, subrayó.

Además, resaltó que el “discurso negacionista” de Rodrigo Paz “es una ofensa a la memoria histórica de Bolivia y a la lucha de los pueblos aymara, quechua y guaraní, que nunca se arrodillaron ante ningún imperio”.

“Desde Venezuela lo decimos con claridad: el ALBA es solidaridad, soberanía y dignidad. Con los pueblos siempre; con los que se entregan al tutelaje de Estados Unidos, jamás”, sentenció.







