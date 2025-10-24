Cancillería de Colombia confirma la liberación de 17 connacionales que se encontraban detenidos en Venezuela

Caracas / Foto: Archivo.- La Cancillería de Colombia confirmó este viernes la liberación de 17 ciudadanos que permanecían detenidos en distintas cárceles venezolanas.

Según el organismo, la gestión se llevó a cabo en el municipio de Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y fue coordinado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en estrecha colaboración con el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, en el marco de una agenda binacional enfocada en "garantizar los derechos humanos de los ciudadanos colombianos".

En desarrollo...