¡Canonizados! José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se convierten en los primeros santos venezolanos

Caracas/Foto: Archivo.- Es oficial, la población feligrés de Venezuela tiene sus primeros santos, después de que el papa León XIV canonizara este domingo al Dr. José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles, en un acto llevado a cabo desde la plaza de San Pedro en el Vaticano.

Tras consagrar a los dos primeros santos venezolanos, León XI expresó: "tenemos ante nosotros a siete testigos, los nuevos santos, que, con la gracia de Dios, mantuvieron encendida la lámpara de la fe".

"De hecho, ellos mismos se convirtieron en lámparas capaces de difundir la luz de Cristo", enfatizó.

Un mundo sin fe, añadió el papa, estaría lleno de niños sin el Padre Celestial, "que no tendrían ningún deseo de vivir, ya que no quedaría esperanza en sus corazones para la salvación".

El papa no solo canonizó a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles, sino también a otros cinco beatos, con lo que el total, el catolicismo cuenta siete nuevos santos.

"Estos fieles amigos de Cristo son mártires por su fe, como el obispo Ignazio Choukrallah Maloyan y el catequista Peter To Rot; son evangelizadores y misioneros, como la hermana Maria Troncatti; son fundadoras carismáticas, como Sor Vincenza Maria Poloni y Sor María del Monte Carmelo Rendiles Martínez; con el corazón ardiendo de devoción, son benefactores de la humanidad, como Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercesión nos ayude en nuestras pruebas y su ejemplo nos inspire en nuestra vocación compartida a la santidad", acuñó en su homilía.

¿Cuál fue el protocolo de canonización?

El protocolo de canonización empezó con el santo padre iniciando la misa como de costumbre, hasta el acto penitencial. Luego, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos se acercó junto con los postuladores de las causas de canonización.

A continuación, se le pidió al papa canonizar a los beatos con una fórmula en latín, tras lo cual leyó una biografía del respectivo beato de turno. Al término de la lectura, se invitó a todos a orar las letanías de los santos, que finalizaron con una oración de León XIV, quien, con férula en mano, pronunció la fórmula de canonización.

En total, el sumo pontífice canonizó a siete beatos, ahora santos. Además de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, hizo lo propio con Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin; Pedro To Rot, laico y catequista de Nueva Guinea; Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona; María Troncatti, monja profesa de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y Bartolo Longo, fundador del Santuario de Pompeya.

Cerca de 55.000 personas se congregaron en la plaza de San Pedro para la misa de canonización.

Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.







