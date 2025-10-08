Cantante Zion se encuentra hospitalizado tras accidente: su condición es "reservada"

Caracas/Foto: Instagram- El cantante de reguetón, Félix Gerardo Ortiz Torrez, más conocido como Zion, se encuentra hospitalizado después de que sufriera un accidente, del cual no se han sabido mayores detalles, informó su equipo el día martes.

En un comunicado difundido en las redes sociales del intérprete de 'Zun Da Da', sus representantes informaron que se vio recientemente "involucrado en un accidente".

"Actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende", señalaron.

El equipo reconoció lo mucho que Zion significa para su público, por lo que expresaron su confianza en que "el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación".

"Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar. Agradecemos profundamente las muestras de amor, las oraciones y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento", agregó el texto.

Finalmente, adelantaron que las actualizaciones sobre su estado de salud se darán a conocer únicamente en comunicados oficiales emitidos por su equipo.

La noticia generó reacciones de parte de colegas del medio artístico musical, quienes expresaron sus mejores deseos para su recuperación.

"Pronta recuperación, hermano", le dejó en los comentarios Chyno Miranda. "Zeta, estamos contigo", dijo Jowell. "Enviando toda la energía y oración por mi hermano Zion", apuntó entre tanto J Balvin.

Zion es una de las voces más prominentes dentro del mundo del reguetón. Junto al también cantante Lennox conformó el dúo Zion y Lennox, el cual fue uno de los más reconocidos desde que inició el auge del reguetón a inicios de los 2000.