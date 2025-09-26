País
Capriles exige al Gobierno crear un “fondo laboral” para proteger a los trabajadores
El diputado electo rechazó que el gobierno no se manifieste a favor de los trabajadores públicos venezolanos
Caracas/Foto: Archivo.- El diputado electo a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles reiteró este viernes su llamado a la administración de Nicolás Maduro de implementar un “fondo laboral” que asista a los trabajadores públicos y pensionados.
Lea también: María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
En un mensaje publicado en su cuenta en X, el exgobernador rechazó que el gobierno chavista “no atienda” la situación interna del país, subrayando la necesidad de aprobar un aumento del salario mínimo, el cual se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.
“Maduro y su cúpula quieren ahora solo hablar de conflicto externo y de la geopolítica. ¿Y la situación interna del país qué? ¿Cómo se puede vivir con un salario mínimo y una pensión de apenas 130 bolívares mensuales (0.74$), cuando un solo pasaje cuesta 40Bs?”, consultó.
Capriles destacó que a diario la inflación aumenta el costo de la vida en el país, por lo que rechazó que el gobierno no se manifieste a favor de los trabajadores públicos venezolanos.
“Insistimos en la implementación de un fondo laboral que asista a trabajadores y pensionados. Además, de un plan serio para recuperar nuestra moneda y así ir estabilizando la economía. ¡Lo primero que hay que atender es lo interno!”, aseveró.
Maduro y su cúpula quieren ahora solo hablar de conflicto externo y de la geopolítica. ¿Y la situación interna del país qué?
¿Cómo se puede vivir con un salario mínimo y una pensión de apenas 130 bolívares mensuales (0.74$), cuando un solo pasaje cuesta 40Bs? ¡Frente a esto el… pic.twitter.com/gK06Tv9zlD— Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 26, 2025
Ingreso mínimo integral
El Gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido el salario mínimo en 130 bolívares desde marzo de 2022, un monto que actualmente equivale a menos de un dólar mensual. Para intentar compensar la pérdida de valor, el Ejecutivo ha optado por un sistema de bonificaciones que se administran a través del Sistema Patria.
El más destacado es el denominado Bono Contra la Guerra Económica (o Bono de Guerra Económica), cuyos montos se han incrementado a lo largo de 2024 y 2025 para alcanzar, junto con el cestaticket, un "ingreso mínimo integral" que supera los 100 dólares, dependiendo del tipo de trabajador (activo, jubilado o pensionado).
Sin embargo, este esquema de bonificación, que no tiene incidencia en los cálculos de beneficios laborales ni en las pensiones de ley, ha sido criticado por por no ser una verdadera recuperación salarial.
Bolsa de Valores de Caracas presentó oportunidades de inversión a empresarios chinos
Maduro: “Frente a una amenaza, es obligación de cualquier persona defender la patria”
Capriles exige al Gobierno crear un “fondo laboral” para proteger a los trabajadores
María Corina Machado: "Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones"
Petro protesta en Nueva York contra Israel y propone crear un "ejército de salvación del mundo"
Italia empleará “todos los canales disponibles” para lograr la liberación de Alberto Trentini en Venezuela
El humorista que derrotó a Donald Trump
Aeronave se precipita en Maiquetía: INAC confirma dos pasajeros rescatados con vida
Un sismo de 5,4 sacudió varias ciudades de Venezuela, incluida Caracas
Exportaciones de Chevron desde Venezuela se desplomaron 50 % tras autorización de EE. UU., según Reuters
Milei exige en la ONU la liberación "inmediata" del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela
Hillary Clinton compara la estrategia caribeña de Trump con la "guerra contra las drogas" de Duterte
Marina de EE. UU. lanza misiles Trident en Florida en medio de tensiones con Venezuela
Maduro dice que los milicianos son "el terror del imperio"
Tendencias
-
País2 días.
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
-
Vitrina1 día.
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
-
Mundo11 horas.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Tecnología2 días.
Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
-
Vitrina1 día.
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
-
La Lupa1 día.
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
-
Mundo1 día.
Comando Sur de EE. UU. difunde imágenes del entrenamiento anfibio en el Caribe
-
País1 día.
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba