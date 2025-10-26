Connect with us

Capriles exige “respeto a la libertad religiosa” tras impedimento a Baltazar Porras para viajar a Trujillo

Publicado

39 minutos.

/

Caracas. El dirigente opositor Henrique Capriles exigió el sábado "respeto a la libertad religiosa", luego de que el cardenal Baltazar Porras denunciara que se le impidió viajar a Isnotú, donde tenía previsto participar en una misa en honor a José Gregorio Hernández.

Más información, en breve...

