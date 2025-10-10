Capriles felicita a Machado y espera que su Nobel sirva para “alcanzar la paz” en Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- El diputado electo a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, felicitó este viernes a la dirigente opositora María Corina Machado, tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025.

En un mensaje publicado en X, el exgobernador de Miranda expresó su felicitación y reconocimiento a Machado.

“Un reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran democráticamente en las elecciones presidenciales (de) 2024. En defender la sagrada soberanía popular”, escribió.

Capriles también manifestó su deseo de que este galardón sea “otro impulso para alcanzar la paz y que nuestra Venezuela deje atrás el sufrimiento y recupere la libertad y la democracia por las que se ha luchado durante tantos años”.

“La paz siempre será el camino y la meta. La paz es el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos y de quienes habitamos este planeta”, concluyó.

En contexto

Más temprano, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El comité destacó que su labor representa “una elección de votos en lugar de balas”, al reconocer la valentía de Machado frente a un contexto de creciente tensión política en Venezuela.

Según el comunicado, Machado “ha permanecido en el país a pesar de las graves amenazas contra su vida y ha logrado unificar a la oposición venezolana, fomentando la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”.

Asimismo, subrayó que “nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana” y que ha apoyado “firmemente una transición pacífica a la democracia”.

El anuncio del premio fue hecho por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz”.

El comunicado agregó que la líder opositora es “una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad” y “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”.

La noticia fue recibida con sorpresa y emoción por la propia Machado. En un video compartido por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en sus redes sociales, se observa el momento en que le comunica la noticia.

“Estoy en shock, no puedo creerlo”, dice Machado durante la llamada, a lo que González responde: “Nosotros también, pero de alegría”.

González acompañó el video con un mensaje en el que expresó:

“¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!”.

Con este galardón, Machado se suma a la lista de líderes y organizaciones reconocidos por su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos, consolidando su posición como una figura clave del movimiento democrático venezolano, según el Comité Noruego del Nobel.

Machado fue seleccionada entre 338 candidatos nominados al Premio Nobel de la Paz 2025, de los cuales 244 eran personas y 94 organizaciones.

