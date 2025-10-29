Capriles insiste en “buscar soluciones políticas” y aclara que eso no implica "defender al gobierno"

Caracas / Foto: Archivo.- El diputado electo, Henrique Capriles, aseguró este miércoles que, aunque la vía política "sigue siendo la solución para lograr estabilidad en Venezuela", ello “jamás significa defender al gobierno".

"Que nosotros creamos que la solución tiene que seguir siendo buscar la política, sí, para que el país tenga estabilidad, pero jamás eso significa defender a un gobierno que, ¿qué resultado puede ofrecer en estos tiempos?", dijo en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

El opositor hizo un llamado a "construir la paz interna del país a través de acciones concretas, incluyendo el fin de la represión, la liberación de presos políticos y el respeto a la Constitución".

“Si queremos paz, lo primero que hay que hacer es dar el ejemplo en nuestro propio país. La paz se construye con acciones de paz, no con hostigamiento”, sostuvo.

En este sentido, criticó la "sobrecarga fiscal que afecta a la población y la mala distribución de los ingresos petroleros", destacando que los impuestos y cargas actuales "no se reflejan en mejoras de los servicios ni en alivio para los venezolanos".

Reiteró que la "solución a la crisis del país debe ser política, transparente y orientada a beneficiar a la mayoría de los venezolanos", evitando la fanatización y la polarización que, según él, han marcado la gestión del gobierno actual.

Por otra parte, Capriles destacó que la realidad de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, !es ignorada en los medios y redes sociales!. “Yo nunca me he ido de Venezuela y quiero que nuestro país cambie. Sigo teniendo la esperanza de que esto sea posible”, afirmó.

El opositor denunció la "precariedad de los pensionados", señalando que la pensión actual es insuficiente frente a la devaluación. afirmó que, aunque algunos reciben un mes de aguinaldo, el monto no cubre siquiera las necesidades básicas.

“Les dan un bono que llaman de guerra, de unos 9.700 bolívares, que equivalen aproximadamente a poco más de un kilo de carne al cambio actual”, explicó. En este contexto, propuso que se pague un bono de 120 dólares a todos los pensionados en octubre, con otro pago en diciembre, y que se elimine el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para aliviar la carga fiscal sobre los venezolanos.

Capriles enfatizó que el poder político "debe ponerse al servicio de la gente y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no de la élite gobernante".

