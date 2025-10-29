País
Capriles insiste en “buscar soluciones políticas” y aclara que eso no implica "defender al gobierno"
Capriles hizo un llamado a "construir la paz interna del país a través de acciones concretas, incluyendo el fin de la represión, la liberación de presos políticos y el respeto a la Constitución"
Caracas / Foto: Archivo.- El diputado electo, Henrique Capriles, aseguró este miércoles que, aunque la vía política "sigue siendo la solución para lograr estabilidad en Venezuela", ello “jamás significa defender al gobierno".
Lea también: Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
"Que nosotros creamos que la solución tiene que seguir siendo buscar la política, sí, para que el país tenga estabilidad, pero jamás eso significa defender a un gobierno que, ¿qué resultado puede ofrecer en estos tiempos?", dijo en una transmisión en vivo por sus redes sociales.
El opositor hizo un llamado a "construir la paz interna del país a través de acciones concretas, incluyendo el fin de la represión, la liberación de presos políticos y el respeto a la Constitución".
“Si queremos paz, lo primero que hay que hacer es dar el ejemplo en nuestro propio país. La paz se construye con acciones de paz, no con hostigamiento”, sostuvo.
En este sentido, criticó la "sobrecarga fiscal que afecta a la población y la mala distribución de los ingresos petroleros", destacando que los impuestos y cargas actuales "no se reflejan en mejoras de los servicios ni en alivio para los venezolanos".
Reiteró que la "solución a la crisis del país debe ser política, transparente y orientada a beneficiar a la mayoría de los venezolanos", evitando la fanatización y la polarización que, según él, han marcado la gestión del gobierno actual.
Por otra parte, Capriles destacó que la realidad de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, !es ignorada en los medios y redes sociales!. “Yo nunca me he ido de Venezuela y quiero que nuestro país cambie. Sigo teniendo la esperanza de que esto sea posible”, afirmó.
El opositor denunció la "precariedad de los pensionados", señalando que la pensión actual es insuficiente frente a la devaluación. afirmó que, aunque algunos reciben un mes de aguinaldo, el monto no cubre siquiera las necesidades básicas.
“Les dan un bono que llaman de guerra, de unos 9.700 bolívares, que equivalen aproximadamente a poco más de un kilo de carne al cambio actual”, explicó. En este contexto, propuso que se pague un bono de 120 dólares a todos los pensionados en octubre, con otro pago en diciembre, y que se elimine el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) para aliviar la carga fiscal sobre los venezolanos.
Capriles enfatizó que el poder político "debe ponerse al servicio de la gente y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no de la élite gobernante".
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo15 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre