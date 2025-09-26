Capriles llama a crear un “fondo laboral” para proteger a los trabajadores ante crisis salarial

Caracas/Foto: Archivo.- El diputado electo a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles reiteró este viernes su llamado a la administración de Nicolás Maduro de implementar un “fondo laboral” que asista a los trabajadores públicos y pensionados.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el exgobernador rechazó que el gobierno chavista “no atienda” la situación interna del país, subrayando la necesidad de aprobar un aumento del salario mínimo, el cual se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.

“Maduro y su cúpula quieren ahora solo hablar de conflicto externo y de la geopolítica. ¿Y la situación interna del país qué? ¿Cómo se puede vivir con un salario mínimo y una pensión de apenas 130 bolívares mensuales (0.74$), cuando un solo pasaje cuesta 40Bs?”, consultó.

Capriles destacó que a diario la inflación aumenta el costo de la vida en el país, por lo que rechazó que el gobierno no se manifieste a favor de los trabajadores públicos venezolanos.

“Insistimos en la implementación de un fondo laboral que asista a trabajadores y pensionados. Además, de un plan serio para recuperar nuestra moneda y así ir estabilizando la economía. ¡Lo primero que hay que atender es lo interno!”, aseveró.

Ingreso mínimo integral

El Gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido el salario mínimo en 130 bolívares desde marzo de 2022, un monto que actualmente equivale a menos de un dólar mensual. Para intentar compensar la pérdida de valor, el Ejecutivo ha optado por un sistema de bonificaciones que se administran a través del Sistema Patria.

El más destacado es el denominado Bono Contra la Guerra Económica (o Bono de Guerra Económica), cuyos montos se han incrementado a lo largo de 2024 y 2025 para alcanzar, junto con el cestaticket, un "ingreso mínimo integral" que supera los 100 dólares, dependiendo del tipo de trabajador (activo, jubilado o pensionado).

Sin embargo, este esquema de bonificación, que no tiene incidencia en los cálculos de beneficios laborales ni en las pensiones de ley, ha sido criticado por por no ser una verdadera recuperación salarial.









