Capriles pide "dejar de jugar" con los venezolanos en las redes: "Basta de tanta fantasía"
El diputado señaló que esa situación "no le hace un favor a nadie"
Caracas/Foto: Archivo.- El diputado electo, Henrique Capriles, cuestionó este martes que se usen las redes sociales para "jugar con los venezolanos", por lo que pidió dejar hacerlo y de frenar la "fantasía" que "solo hace daño".
"Dejen de jugar con la gente por las redes. No le están haciendo un favor a nadie. Los sectores extremos del país le están haciendo un gran daño a los venezolanos. Estamos cansados. ¿Por qué tenemos que fanatizar a la población? Hablemos con la verdad, ya basta de tanta fantasía", demandó durante un en vivo.
Para el exgobernador de Miranda, si en julio de 2024 "se hubiese respetado la soberanía popular, el tamaño de la crisis del país no sería igual". "Esa es la realidad", acuñó.
Por otra parte, se refirió a la aplicación que Maduro pidió crear para reportar "todo lo que los venezolanos ven y oyen". Capriles señaló que es una aplicación "sapo". "Esta es la paz que queremos para el país? ¿Con esto vamos a superar la crisis o vamos a seguir aumentando la polarización?", cuestionó.
"Ojalá que la sociedad venezolana rechace esto y no se preste a esto", pidió.
Capriles también calificó eso como absurdo y la tachó de una "aplicación sapo" para "aumentar el clima de zozobra en el país". "Es increíble que tengamos que seguir en esta situación".
El lunes, Nicolás Maduro pidió crear una aplicación, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que permita al pueblo reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.
Durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario indicó que esta herramienta debe desarrollarse dentro del sistema VenApp, una red social creada con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades.
Agregó que, además de la FANB, en la creación de la aplicación deben participar las Unidades Comunales de Milicia y las Bases Populares de Defensa Integral.
“Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, expresó.
Critica la situación económica
Capriles también habló de la situación económica en Venezuela. Alertó que el bolívar se ha depreciado prácticamente 1% diario.
"¿Dónde está el Gobierno? Porque esto es un ataque contra la gente, esto también es un ataque a la soberanía nacional. De esto también hay que hablar, porque es lo que habla la gente en la calle, es inaguantable para la gente", exigió.
La inflación también está descontrolada y hay "silencio absoluto en el poder", dijo el opositor. "Hablan de récord de recaudación, de crecimiento económico, pero no habla de la inflación, y ahora solo quieren hablar de conflicto externo", apuntó.
Por último, insistió en su propuesta de que a los pensionados se les dé un bono en octubre y diciembre, "pagaderos al tipo de cambio 120 dólares cada mes. Y en enero, aumentar la pensión a 60 dólares".
