Capriles rechaza atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche: “Este hecho debe ser investigado"

Caracas / Foto: Archivo.- El diputado electo a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, condenó el atentado ocurrido el lunes en Colombia contra los venezolanos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y el consultor político Luis Peche Arteaga.

“Nadie merece padecer la cara más cruel de la intolerancia: atentar contra la vida humana. Este hecho de violencia debe ser investigado por las autoridades colombianas hasta dar con los responsables”, afirmó Capriles en su cuenta de X.

El opositor también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias: “Nuestra solidaridad con sus familiares y con todos los venezolanos que han sido víctimas de alguna forma de violencia. ¡Justicia y respeto!”.

Sobre el atentado

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga sufrieron el lunes un atentado en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Tras el hecho, Peche aseguró que "hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".

“Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, escribió.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los dos venezolanos fueron interceptados por sujetos desconocidos cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Los agresores les dispararon en plena vía pública antes de huir del lugar.

Velásquez y Peche fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención médica. Las autoridades colombianas confirmaron que ambos se encuentran estables, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió una investigación “pronta y exhaustiva” que permita identificar a los responsables. Recordó además que Velásquez había solicitado protección internacional por "persecución política" en Venezuela.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció el refuerzo de las medidas de seguridad para activistas extranjeros en el país y garantizó protección a los solicitantes de refugio. Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “ya hay avances en la investigación” y solicitó a la Fiscalía General identificar a los responsables del ataque.