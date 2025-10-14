País
Capriles rechaza atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche: “Este hecho debe ser investigado"
Capriles condenó el atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, ocurrido el lunes en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá
Caracas / Foto: Archivo.- El diputado electo a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles Radonski, condenó el atentado ocurrido el lunes en Colombia contra los venezolanos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y el consultor político Luis Peche Arteaga.
Lea también: Maduro ordenó la activación de la "Zona de Defensa Integral" en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro
“Nadie merece padecer la cara más cruel de la intolerancia: atentar contra la vida humana. Este hecho de violencia debe ser investigado por las autoridades colombianas hasta dar con los responsables”, afirmó Capriles en su cuenta de X.
El opositor también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias: “Nuestra solidaridad con sus familiares y con todos los venezolanos que han sido víctimas de alguna forma de violencia. ¡Justicia y respeto!”.
Sobre el atentado
Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga sufrieron el lunes un atentado en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.
Tras el hecho, Peche aseguró que "hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".
“Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, escribió.
De acuerdo con el diario El Tiempo, los dos venezolanos fueron interceptados por sujetos desconocidos cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Los agresores les dispararon en plena vía pública antes de huir del lugar.
Velásquez y Peche fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención médica. Las autoridades colombianas confirmaron que ambos se encuentran estables, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente.
La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió una investigación “pronta y exhaustiva” que permita identificar a los responsables. Recordó además que Velásquez había solicitado protección internacional por "persecución política" en Venezuela.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció el refuerzo de las medidas de seguridad para activistas extranjeros en el país y garantizó protección a los solicitantes de refugio. Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “ya hay avances en la investigación” y solicitó a la Fiscalía General identificar a los responsables del ataque.
Así fue el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá (Video)
MTV da fin a una generación y cerrará varios de sus canales: ¿qué países se verán afectados?
SNTP denuncia "censura" en radios por informar sobre temas de "evidente interés público"
Luciendo el tricolor: Venezuela deslumbró con su traje típico en el Miss Grand International
Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá
Denuncian detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de Vente Venezuela en Barquisimeto
Trump se enfurece por la portada que le dedicó Time
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País23 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Sucesos1 día.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología1 día.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
Vitrina2 días.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
País2 días.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Economía1 día.
Producción de Venezuela se ubicó en 1 105 000 bdp en septiembre, según fuentes primarias de la OPEP
-
Sucesos1 día.
Sacerdote tomó un arma de fuego y retuvo a familia por "motivos pasionales": fue detenido en Cojedes