Caracas se llenó de música y fe en homenaje a los futuros santos venezolanos

Caracas / Foto: @ arquidiocesisdecaracas.- El Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue escenario este domingo del concierto “Cuentos de Camino a la Santidad”, un homenaje a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La jornada inició con una emotiva interpretación del Alma Llanera a cargo de la Orquesta Simón Díaz, marcando el comienzo de una celebración musical dedicada a la fe y la devoción.

El evento contó con la dirección del maestro Miguel Delgado Estévez y la participación de artistas invitados como Soledad Bravo, Francisco Pacheco, Valentina Quintero, Elisa Vegas, Betzayda Machado y el Cuarteto Atapaima, además de la destacada colaboración de la Orquesta Simón Díaz.

Según informó el párroco de la Arquidiócesis de Caracas, Leonardo Marius, la actividad busca acercar a los jóvenes a la espiritualidad a través de la música y la cultura y fue organizado por las Obras Misionales Pontificias.

El ambiente en el Aula Magna se caracterizó por la solemnidad y el entusiasmo de los asistentes, quienes acompañaron cada interpretación en honor a estos referentes de la santidad en Venezuela.

Advertisement

El concierto se desarrolló a lo largo del día, ofreciendo un espacio de reflexión, música y celebración en torno a la vida y legado de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.