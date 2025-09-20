Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades

Caracas/Foto: @vtv_canal8.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recorrió este sábado diversas vías de Caracas durante la jornada de movilización hacia las comunidades, donde enseñarán a los habitantes sobre el “manejo de armas”, como parte del plan de defensa de la Administración de Nicolás Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos.

En la mañana de este sábado, una veintena de tanquetas salió desde Fuerte Tiuna, acompañadas de un grupo de motorizados que recorrieron al menos dos autopistas de la capital, hasta llegar a sus destinos.

Asimismo, los militares venezolanos se han movilizado en las comunidades de otros estados como Miranda, Barinas, Apure, Bolívar y Zulia, entre otros. Video: VTV / Telegram

Durante una alocución en una plaza de El Valle, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un “hito” en la “revolución militar” de la nación.

“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria. Estamos haciendo esto porque la patria merece nuestra atención, nuestro cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defender centímetro a centímetro”, expresó en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Advertisement

Detalló que la FANB se ha movilizado en los 5.336 circuitos comunales del país para fortalecer las “unidades comunales” de la Milicia, y afirmó que los militares están “contentos y emocionados” por “unirse con el pueblo en un abrazo de solidaridad, hermandad, patriotismo y unión”.

“Venezuela ha estado permanentemente agredida, asediada, acosada por el imperialismo del norte y nosotros no nos hemos dejado. Eso de volver a ser esclavos no será aquí en Venezuela, eso será en otra parte del mundo”, afirmó.

Enfatizó que la “verdadera fortaleza” no se mide “en los cañones”, sino en la “voluntad combativa, en la voluntad de vencer, en la conciencia patriótica y política”.

“La FANB no está aquí como un ejército de ocupación, sino como un ejército de combate junto al pueblo, y vamos unidos por el desarrollo y la prosperidad de Venezuela, siempre con dignidad”, añadió.

Finalmente, subrayó: “Todo se resuelve con política y con diálogo, no por la fuerza ni por la imposición. Nosotros no queremos que vengan los gringos a esclavizarnos. Nosotros estamos aquí con nuestra libertad, nuestra independencia y soberanía, y ustedes allá con sus problemas, que tienen bastantes que resolver”.

Advertisement

Cabello llamó a unirse en defensa de la soberanía

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, llamó a los venezolanos, “del color político que sea”, a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa del territorio nacional.

“Que se sumen todos los venezolanos, del color político que sea; lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, dijo Cabello, vestido de militar, en declaraciones desde la entrada de Petare.

Aseguró que una “cantidad enorme” de ciudadanos en todo el país han manifestado su intención de defender el territorio frente a las “agresiones” de Estados Unidos.

Durante su intervención, el funcionario mostró un folleto titulado “Método táctico revolucionario”, en el que, dijo, se explica “cómo se usa el arma” y cómo se preparan los efectivos de la FANB para responder al “enemigo”.

“Cuando el enemigo, ese que se cree superior y que se considera con superpoderes, crea que va a venir a Venezuela a hacerle la vida imposible a los venezolanos, que entienda que el que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados: en cualquier esquina estará el pueblo preparado, en cualquier barrio, en cualquier comunidad, en cualquier cuartel de policía, en toda Venezuela”, enfatizó.

Advertisement

Sostuvo que “ninguna amenaza” puede “paralizar al pueblo de Venezuela” y señaló que “el liderazgo de la FANB y el liderazgo político siempre estarán al lado del pueblo”.

“No andamos en ratoneras metidos; andamos en la calle junto a nuestro pueblo, en las buenas y en las malas (...) Ellos dicen que pasan los aviones y se acaba la guerra. ¿Se acaba la guerra? El que se meta con Venezuela tendrá cien años de guerra y, cuando nosotros luchamos, nosotros vencemos”, aseveró.

Cabello añadió que, “bajo la figura de mentiras, bajo la figura de lo que ahora llaman ‘fake news’, atacan a todo un pueblo; nadie les cree en el mundo, porque llevan la mentira en su sangre. Así es el imperialismo, siempre miente, siempre manipula”.

Además, afirmó que Estados Unidos “apunta sus cañones” contra el “pueblo caribeño, que no es solo Venezuela”.

“Venezuela es solo la entrada; después irían por el resto de los pueblos caribeños. Hoy no hay pescador de cualquier isla del Caribe que salga a pescar y que no sienta que tiene una condena de muerte aplicada sin juicio”, sentenció.