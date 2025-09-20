País
Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades
Los militares venezolanos se han movilizado en las comunidades de otros estados como Miranda, Barinas, Apure, Bolívar y Zulia, entre otros
Caracas/Foto: @vtv_canal8.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recorrió este sábado diversas vías de Caracas durante la jornada de movilización hacia las comunidades, donde enseñarán a los habitantes sobre el “manejo de armas”, como parte del plan de defensa de la Administración de Nicolás Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos.
Lea también: Fiscalía exigió a la ONU investigar ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe
En la mañana de este sábado, una veintena de tanquetas salió desde Fuerte Tiuna, acompañadas de un grupo de motorizados que recorrieron al menos dos autopistas de la capital, hasta llegar a sus destinos.
Asimismo, los militares venezolanos se han movilizado en las comunidades de otros estados como Miranda, Barinas, Apure, Bolívar y Zulia, entre otros.
Durante una alocución en una plaza de El Valle, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un “hito” en la “revolución militar” de la nación.
“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria. Estamos haciendo esto porque la patria merece nuestra atención, nuestro cariño, afecto y todo lo que podamos hacer para defender centímetro a centímetro”, expresó en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Detalló que la FANB se ha movilizado en los 5.336 circuitos comunales del país para fortalecer las “unidades comunales” de la Milicia, y afirmó que los militares están “contentos y emocionados” por “unirse con el pueblo en un abrazo de solidaridad, hermandad, patriotismo y unión”.
“Venezuela ha estado permanentemente agredida, asediada, acosada por el imperialismo del norte y nosotros no nos hemos dejado. Eso de volver a ser esclavos no será aquí en Venezuela, eso será en otra parte del mundo”, afirmó.
Enfatizó que la “verdadera fortaleza” no se mide “en los cañones”, sino en la “voluntad combativa, en la voluntad de vencer, en la conciencia patriótica y política”.
“La FANB no está aquí como un ejército de ocupación, sino como un ejército de combate junto al pueblo, y vamos unidos por el desarrollo y la prosperidad de Venezuela, siempre con dignidad”, añadió.
Finalmente, subrayó: “Todo se resuelve con política y con diálogo, no por la fuerza ni por la imposición. Nosotros no queremos que vengan los gringos a esclavizarnos. Nosotros estamos aquí con nuestra libertad, nuestra independencia y soberanía, y ustedes allá con sus problemas, que tienen bastantes que resolver”.
Cabello llamó a unirse en defensa de la soberanía
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, llamó a los venezolanos, “del color político que sea”, a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa del territorio nacional.
“Que se sumen todos los venezolanos, del color político que sea; lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, dijo Cabello, vestido de militar, en declaraciones desde la entrada de Petare.
Aseguró que una “cantidad enorme” de ciudadanos en todo el país han manifestado su intención de defender el territorio frente a las “agresiones” de Estados Unidos.
Durante su intervención, el funcionario mostró un folleto titulado “Método táctico revolucionario”, en el que, dijo, se explica “cómo se usa el arma” y cómo se preparan los efectivos de la FANB para responder al “enemigo”.
“Cuando el enemigo, ese que se cree superior y que se considera con superpoderes, crea que va a venir a Venezuela a hacerle la vida imposible a los venezolanos, que entienda que el que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados: en cualquier esquina estará el pueblo preparado, en cualquier barrio, en cualquier comunidad, en cualquier cuartel de policía, en toda Venezuela”, enfatizó.
Sostuvo que “ninguna amenaza” puede “paralizar al pueblo de Venezuela” y señaló que “el liderazgo de la FANB y el liderazgo político siempre estarán al lado del pueblo”.
“No andamos en ratoneras metidos; andamos en la calle junto a nuestro pueblo, en las buenas y en las malas (...) Ellos dicen que pasan los aviones y se acaba la guerra. ¿Se acaba la guerra? El que se meta con Venezuela tendrá cien años de guerra y, cuando nosotros luchamos, nosotros vencemos”, aseveró.
Cabello añadió que, “bajo la figura de mentiras, bajo la figura de lo que ahora llaman ‘fake news’, atacan a todo un pueblo; nadie les cree en el mundo, porque llevan la mentira en su sangre. Así es el imperialismo, siempre miente, siempre manipula”.
Además, afirmó que Estados Unidos “apunta sus cañones” contra el “pueblo caribeño, que no es solo Venezuela”.
“Venezuela es solo la entrada; después irían por el resto de los pueblos caribeños. Hoy no hay pescador de cualquier isla del Caribe que salga a pescar y que no sienta que tiene una condena de muerte aplicada sin juicio”, sentenció.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
Delcy Rodríguez afirma que Trinidad y Tobago debería "desistir de su vasallaje ante EE. UU."
Florinda Meza vuelve a hablar sobre la bioserie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo': "Todo es falso"
Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades
Trump advierte a Venezuela que pagará un “precio incalculable” si no acepta a “todos sus prisioneros”
EE. UU. dice que 17 "narcoterroristas" han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
Tendencias
-
País3 horas.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
-
Sucesos2 días.
Estos son los cuatro sujetos que violaron y mataron a Leidy Talaigua en Barinas
-
Sucesos1 día.
Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos
-
País1 día.
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
-
Economía1 día.
Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
-
País2 días.
Científicos venezolanos detectan por primera vez un mosquito que podría transmitir malaria a humanos
-
País1 día.
Familiares de detenidos postelectorales protestaron frente a la Embajada de Italia en Caracas
-
La Lupa1 día.
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola