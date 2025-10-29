Cargada de fe: así es la nueva oración de San José Gregorio Hernández tras su canonización

Caracas/Foto: Archivo.- El Vaticano, por medio de la cadena religiosa EWTN, dio a conocer la nueva oración de San José Gregorio Hernández después de que junto a Santa Carmen Rendiles fuera canonizado el pasado 19 de octubre.

En una publicación en X, EWTN compartió la oración en la que se plasma la fe de los creyentes en el "médico de los pobres", a quien se le atribuyen numerosos favores a la población venezolana.

"Oración a San José Gregorio Hernández: Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos que nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén", reza.

Oración a San José Gregorio Hernández:



Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández,

te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad,

comprometidos en la construcción de un mundo

donde reine tu verdad, justicia y paz.



Por… pic.twitter.com/CDfHNPxGkd— EWTN ESPAÑOL (@EWTNespanol) October 26, 2025

Un día después de la canonización de los primeros santos venezolanos, el papa León XIV llevó a cabo una reunión en el Aula Pablo VI, donde envió un mensaje de esperanza y fe.

"Los obispos de Venezuela han publicado el pasado 7 de octubre una carta con motivo del gozoso acontecimiento de ver en los altares a dos hijos de su amada tierra: San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, pidiendo al Señor que este sea un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria, reflexionando así sobre el presente y el futuro, a la luz de las virtudes que estos santos vivieron de manera heroica", expresó.

Advertisement

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.

Rendiles, por su parte, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.







