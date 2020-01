Caracas/ Foto: @Vladimirala1_gv. El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, aseguró este lunes que el único objetivo del régimen con la promoción y el financiamiento a la autojuramentada directiva del Parlamento es “destruirla”. Exhortó a Luis Parra a presentar las listas de los parlamentarios que votaron por él, y enfatizó que no tienen quorum necesario para sesionar.

Prosperi afirmó que los legisladores disidentes de la oposición presentaron las copias de las firmas de 63 diputados, con las que levantaron un acta para decir que se aprobó la instalación; sin embargo, recordó que no contaban con el quorum reglamentario para validarlo, por lo cual el acto carece de legalidad. En ese sentido, acotó que Parra tendrá que rendir cuentas a sus electores en Yaracuy para prestarse para el juego del régimen.











“Hay un pequeño grupo de 16 diputados que se ha prestado para estas cosas, antes decían que no iban a ir al TSJ porque no se iban a prostituir y ahora están yendo“, comentó durante una entrevista que le realizó el periodista Vladimir Villegas, en su programa “Vladimir a la 1” que se transmite a través de Globovisión.

Además rememoró lo que ocurrió el pasado 5 de enero, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon a los diputados legítimamente electos el acceso al Palacio Federal Legislativo, por lo cual se vieron en la necesidad de trasladar la instalación de la directiva en la que fue reelecto Juan Guaidó a la sede de El Nacional, en Caracas

“Un comandante con una lista es el que estaba decidiendo quién entraba y quién no. La realidad es que el Reglamento fue violado, se ha vendido un hecho de que las cosas se dieron con normalidad. El presidente saliente tenía que ser el director de debate. La Guardia Nacional es quien ha tenido el control de la Asamblea“, añadió.











Sobre la salida de Guaidó

El también Secretario General de Acción Democrática precisó que la intención de Guaidó de salir del país de manera discreta tuvo como objetivo evadir los mecanismos de control del régimen.

“Aquí hay grupos civiles que han sido armados. Guaidó tendrá que presentar las pruebas de los vínculos con Hezbolah. Las protestas siguen creciendo en Venezuela, los maestros no son bien pagados, las enfermeras, el problema del agua, de la electricidad. USAID debe publicar a quién se le ha entregado la ayuda. Se ha dicho que el Gobierno interino recibió recursos, y ahora USAID afirmó que fue entregada a diversas instituciones”, expresó.

Materia económica

Recordó que Maduro hace un año anunció que el salario iba a ser anclado al petro, no obstante, reveló que de ser así, el salario mínimo en la actualidad debería ser de un millón de bolívares.

“Dicen que la economía está semidolarizada, hay un pequeño circulante de dólar al que todos los venezolanos no tienen acceso. Si la solución a la crisis está en que se reúna Trump y Maduro, que se reúnan. Aquí no nos dirige Washington, cada quien tiene sus direcciones políticas y se toman decisiones. Son los cubanos y un poco los rusos los que si aportan en esa dirección”, indicó.

Nuevo CNE

Prosperi dijo que hay que lo más pronto posible una solución a la crisis, y que eso pasa por la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la depuración del registro electoral y la observación internacional.

“Tiene que existir consenso. Hoy en día en la Asamblea Nacional tenemos casi 100 diputados y los que hacen alianza con el Psuv tienen cerca de 60 diputados. Está claro que el comité de postulación lo nombra las dos terceras partes. Si no hay acuerdo se declara la omisión legislativa y elige el TSJ, pero no los que eligieron de manera express en el 2015. Lo cierto es que hay un gran problema dentro de las instituciones donde no se les ha dado la legalidad correspondiente. Cada poder debería ser autónomo“, agregó.

Crisis eléctrica

Con respecto a la propuesta de la CAF para financiar la recuperación eléctrica en el país, aseguró que lo lamentable de esa situación es que generará más deudas para la nación tras la bonanza económica que no fue aprovechado con inversiones, ya que se prefirió poner por encima los beneficios personales y el proselitismo político.

“Nos están ofreciendo endeudar a nuestras generaciones futuras. Hay algunas fracciones que han manifestado que esos recursos no pueden ser manejados por Nicolás Maduro. Cada vez que hay un pequeño acercamiento la gente que está sentada en Miraflores le da una patada. Más o menos lo mismo pasó en Noruega. Pareciera que una vez más ellos dicen que esa no es la vía y no sé qué intención buscan con eso”, manifestó.

Por último, recordó que para que se anule un partido político tiene que dejar de participar en dos elecciones consecutivas: “Acción Democrática siempre ha luchado contra regímenes totalitarios, dentro del partido hay una directiva y una estructura que está trabajando en función de eso, y no es solo Acción Democrática, sino también otros partidos que trabajan con mucha seriedad, sentenció.

Comentarios

comentarios