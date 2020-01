Caracas. El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi (AD), ofreció declaraciones este sábado en el marco del cabildo abierto que convocó el presidente (E) Juan Guaidó en Caracas. El parlamentario denunció que el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro ha emitido más de 80 sentencias contra el Parlamento. “Nuestra dignidad no se compra ni se vende”, sostuvo.

“Nosotros podemos recorrer las calles de Venezuela con la frente en alto, la dignidad de estos diputados ni se compra, ni se vende. Ellos nunca tuvieron ninguna lista ni quorum reglamentario para iniciar la sesión. Henry Ramos Allup estaba en el lugar presenciando el delito que ahí se estaba desarrollando”, comentó en relación a Luis Parra, quien se autojuramentó el pasado 5 de enero.











Prosperi destacó que se violó el reglamento de interior y debate, luego de que se vulneró el artículo 11 que establece que el director de debate debe ser el presidente en funciones, en este caso, Juan Guaido. Además recordó que también se incumplió con el artículo 8 que hace mención a que la elección se debe dar de manera unilateral.

“Francisco Torrealba dejó de ser diputado, es un simple militante del Psuv porque fue ministro en el período que le correspondía ser parlamentario. Ellos han tratado de engañar al pueblo, como siempre lo han hecho desde hace 20 años. La Constituyente no existe, por eso algunos no han perdido su condición de diputados y están incorporados. Estos señores que están sentados en Miraflores inmediatamente cierran la puerta de cualquier entendimiento porque no les interesa una salida electoral”, agregó.

Por último, fue enfático en aseverar que los diputados continuarán haciendo cumplir la normativa electoral, para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, para “depurar el sistema electoral”.











