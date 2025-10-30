Carmen Alicia Lara solicita apoyo para su batalla contra el cáncer: "Confío en Dios"

Caracas/Foto: Cortesía.- La actriz venezolana, Carmen Alicia Lara, actualmente libra una nueva y dura batalla contra el cáncer, después de que los médicos confirmaran que desarrolló metástasis, por lo que solicitó a sus seguidores un apoyo tanto en la difusión de su caso como económico, con el fin de salir victoriosa nuevamente.

En sus redes sociales, Lara recordó el regreso de la enfermedad, la cual hizo metástasis en ganglios, músculos, órganos y huesos. "Los médicos dicen que es tratable, pero no curable… Sin embargo, yo sé que Dios tiene la última y única palabra", se mostró positiva.

Asimismo, mencionó que los tratamientos conllevan muchos gastos, estudios y terapias que no cubre el seguro. "Por eso recurro a ustedes, pidiendo sus oraciones una vez más, su apoyo en la difusión y, si pueden, su ayuda económica. Cada gesto cuenta, y cada muestra de amor nos sostiene", remarcó Carmen Alicia Lara.

La también cantante, pese a la adversidad, no pierde su fe en Dios y en que intercederá por ella para vencer en esta batalla.

"Por encima de todo, soy hija de Dios y creo firmemente en Su amor y fidelidad… Gracias por estar, por creer conmigo y por ser parte de este camino. Confío en que Dios lo hará otra vez", cerró.

La semana pasada, Lara mencionó que, pese a que los estudios previos mostraban que había "más de un 90% de probabilidades de metástasis", guardaba la esperanza de que el resultado fuera distinto.

Pese a su deseo, las pruebas finales confirmaron que la enfermedad se extendió.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra y los médicos hacen la suya", señaló Carmen Alicia, sin perder la fe y la esperanza.

Larga lucha contra los problemas de salud

Desde hace años, la actriz Carmen Alicia Lara ha lidiado con distintos problemas de salud. En 2016 se le diagnosticó el cáncer de mama y desde entonces compartió todo el proceso en la lucha contra esa patalogía.

Ya en febrero pasado, informó que le habían diagnosticado esclerosis múltiple. En ese entonces, dijo que había experimentado una serie de síntomas que afectaron su vida diaria.

“Pérdida de memoria, falta de equilibrio, dolores y espasmos en todo el cuerpo (sobre todo en las piernas y los pies), dolor de espalda, dolor en las costillas que cuesta respirar, fugas de orina, dolores de cuello y cabeza intensos, dolor en los ojos, visión doble o borrosa, neuralgia del nervio, trigémino, parálisis facial, ahogo y dificultad para tragar, depresión, fatiga crónica, insomnio, dificultad al andar, vértigo y mareos”, puntualizó.

Luego, a inicios de este mes, reveló que el cáncer había vuelto a su cuerpo. "La semana pasada me dijeron que el cáncer había vuelto y le dije a mi amado César Román que tengo tanta paz que me asusta, porque no es humano sentir tanta paz. Es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dejó nuestro amado Jesús de la que me he adueñado como un tesoro divino", reflexionó Carmen Alicia Lara.

La también cantante se dio a conocer en Radio Caracas Televisión (RCTV) por su participación en 'Fama y Aplausos' en 2001. Luego, debutó en el mundo de las telenovelas con “Ser bonita no basta”, de ese mismo canal, en 2005.

Asimismo, participó también en otras producciones como “Por todo lo alto” y “Camaleona” antes de emigrar a Venevisión.







