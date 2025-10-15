Carro bomba en Ecuador deja un muerto y al menos 28 personas heridas

Caracas / Foto: bomberosgye.- Una fuerte explosión registrada en un vehículo bomba el martes por la tarde en Guayaquil, Ecuador, dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 28 heridas, según reportes oficiales.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) informó que la alerta se recibió a las 18:33, cuando inicialmente se reportó un incendio vehicular. Sin embargo, minutos después se confirmó una detonación, lo que llevó a activar el protocolo de respuesta ante explosivos.

En total, los bomberos desplegaron 24 unidades operativas, entre ellas 16 ambulancias, cuatro unidades de rescate, dos de combate, un vehículo escalera y el Camión Comando de Incidentes, además de más de 200 efectivos en la zona.

Durante las labores, se atendió de forma prehospitalaria a 26 personas con heridas leves y se trasladó a otros dos a centros de salud. Asimismo, se confirmó la muerte de una persona en el lugar.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en una actualización oficial que en el sitio del suceso se hallaron cuatro cargas explosivas de alto poder con mechas de seguridad, además de un dispositivo electrónico para su activación.

“La Policía Nacional continúa operando en el área y ha encontrado materiales explosivos de alto poder. Seguimos trabajando para dar con los responsables”, declaró Reimberg.

El área permanece acordonada mientras unidades especializadas en explosivos y criminalística de la Policía Nacional realizan las investigaciones.