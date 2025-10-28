Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles

Caracas / Foto Portada: Anaisa Rodríguez.- La reconocida marca automotriz BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) figura como una de las más influyentes del mercado asiático y sus vehículos ya están a la venta en Venezuela. El Cooperante asistió al lanzamiento oficial de su portafolio y conoció todos los detalles sobre sus modelos y un plus para el mercado venezolano: opciones de financiamiento para sus vehículos que ofrecen opciones a partir de los 17 mil dólares más impuestos.

Fue el pasado viernes 24 de octubre cuando BAIC "encendió sus motores" durante la décima tercera edición del Autofest que se llevó a cabo en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, marcando un hito en su expansión por Latinoamérica.

Con más de 67 años de trayectoria global y presencia en más de 50 países, BAIC se consolida como uno de los cinco principales fabricantes automotrices de China. La propuesta de la marca se centra en la relación calidad-precio, acompañada de planes de financiamiento accesibles y una experiencia de servicio integral, bajo su promesa global: “Always be with you”.

En entrevista con este portal, el gerente de desarrollo de BAIC Venezuela, Arturo Reyes destacó que la marca ofrece financiamiento especial que incluye hasta el 50 % de inicial y el resto se paga en 12 "cómodas cuotas mensuales". Sin embargo, subrayó que las personas interesadas pueden visitar el concesionario más cercano para evaluar sus opciones.

"Estamos siendo flexibles en cuanto al análisis de crédito para las solicitudes que recibimos. Nos encargamos de analizar cada propuesta de acuerdo a las posibilidades que nos exponga cada cliente. Igualmente, tenemos alianzas con varios bancos para trámites de crédito, solo que suelen ser muy irregulares en cuanto a sus aprobaciones. Adicionalmente, manejamos también los créditos preaprobados que los clientes suelen traernos", explicó.

Asimismo, destacó que BAIC Venezuela maneja "esquemas de crédito flexibles", si la capacidad de pago del cliente es alta pero no cuenta con una inicial adecuada. "Adaptamos el plan a estas características, y viceversa, ofreciéndole el vehículo que se adapta a sus posibilidades".

¿Qué ofrece BAIC en Venezuela?

BAIC tiene disponible para Venezuela cuatro modelos: el sedán U5 Plus, el SUV X35 y los todoterrenos BJ30 y BJ40.

"Cada modelo combina diseño moderno, tecnología avanzada, eficiencia energética y un desempeño confiable, adaptados a las condiciones y expectativas del conductor venezolano", aseveró Reyes.

En este punto, destacó la máxima tecnología que ofrece su modelo más "accesible" con un precio de lanzamiento de 17.500 dólares más impuestos.

"Es un carro muy cumplidor, un carro perfecto para la aventura urbana. Combina un diseño moderno y elegante con un interior espacioso y cómodo. Tiene un motor de 1,5 litros, 111 caballos de fuerza, transmisión automática CVT de 5 marchas, y un torque máximo de 148 Nm, este sedán ofrece un rendimiento sólido y una experiencia de conducción segura. Además, cuenta con un sistema de asistencia al conductor y conectividad multimedia de última generación", remarcó.

Tiene cámara 360 y frenado de emergencia: "Es decir, tú vas rodando poco a poco, y si se atraviesa un niño con una pelota, el carro se frena solo antes de que tú mismo lo veas".

Cabina silenciosa de clase biblioteca, autohold, 2 Bolsas de aire, sensor de estacionamiento trasero, sistema TPMS, cluster de instrumentos LCD de 7 pulgadas, puertos USB, asientos de Cloruro de Polivinilo, asiento del conductor con ajuste manual de 4 posiciones, 2 altavoces, faros halógenos, luz antiniebla delantera, aire acondicionado eléctrico, salida de aire trasera (soplado en los pies). Disponible en blanco, gris, negro y rojo.

Reyes confirmó que BAIC Venezuela cuenta con una red de siete concesionarios a nivel nacional -Caracas, Valencia, Maracaibo, Porlamar y próximamente Barinas-, lo que permite ofrecer atención personalizada, soporte técnico especializado y disponibilidad inmediata de repuestos originales.

"Todos nuestros concesionarios son integrales, lo que se traduce en venta de repuestos y asistencia de servicio. Contamos con una de las mejores garantías del país, cinco años de garantías o cien mil kilómetros, garantía de confiabilidad", apuntó.

Además, refirió que desde su llegada al país en mayo, BAIC ha vendido más de 100 vehículos en tan solo unos meses, reflejando la positiva recepción del público local.

Arturo Reyes recordó que el parque automotor venezolano tiene al menos 22 años de antigüedad, pero aseguró que esto ha venido mejorando desde el año 2021.

"Se percibe una brecha de unos diez, doce, quince años, debido a la grave contracción económica que estancó a la industria automotriz. Eso fue así hasta el año 2021. En ese entonces, donde prácticamente no teníamos ventas de manera organizada, había muchos importadores independientes, cuando empezábamos a traer vehículos de manera organizada, el mercado automotor ha ido casi que duplicando sus números de un año a otro; y hoy podemos decir que hay números bastante importantes", consideró.

BAIC en números

A nivel global, BAIC cerró el 2024 con más de 1.7 millones de vehículos vendidos, consolidándose entre los líderes de la industria automotriz china. La compañía ha sido reconocida por su innovación, diseño y sostenibilidad, cuenta con certificaciones internacionales como ISO/TS16949, y mantiene alianzas estratégicas con Mercedes-Benz y Hyundai, que refuerzan su liderazgo en movilidad eléctrica y tecnologías inteligentes.

Fundada en 1958, BAIC Group es uno de los principales referentes de la industria automotriz en China y un actor clave en el mercado global. Tiene presencia en más de 50 países y 12 años consecutivos en la lista Fortune Global 500. La marca se distingue por su innovación, tecnología y compromiso con la movilidad sostenible.

En Venezuela, BAIC trabaja junto a Automotores Universal para ofrecer vehículos que combinan calidad, tecnología y confiabilidad.

Datos de Cavenez

El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista expresó a principios de enero que en Venezuela, la venta de vehículos en el año 2024 totalizó 17.558 unidades, según datos de la Cámara Automotriz Venezolana (Cavenez).

Esto representó un incremento de 140 % con respecto al año 2023 y añadió que entre las razones de este aumento están la antigüedad del parque automotor, y las iniciativas de financiamiento que comenzaron a dar la banca y algunos concesionarios.







