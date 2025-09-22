Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”

Caracas/Foto: Archivo.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que recibieron la carta enviada por Nicolás Maduro y señaló que la misiva, en la que el líder chavista afirma estar abierto al diálogo con Estados Unidos, “está llena de mentiras”.

“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo Leavitt en una rueda de prensa.

Reiteró que Washington considera que la Administración de Nicolás Maduro “es ilegítima” y que Trump “ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales desde Venezuela hacia Estados Unidos”.

Asimismo, Leavitt aseguró que los países caribeños están “agradecidos” por la presencia militar estadounidense en la región, citando como ejemplo la cooperación con República Dominicana en la incautación de drogas de una de las lanchas atacadas por la Armada.

Durante su intervención, destacó la más reciente incautación de narcóticos realizada por República Dominicana, señalándola como prueba de que los países de la región están “trabajando junto a” Washington para “acabar con la plaga del narcotráfico”.

“Si escuchan a las naciones caribeñas, ellos agradecen los esfuerzos de la administración y están trabajando junto a nosotros para acabar con esta plaga del tráfico de drogas”, indicó.

Recientemente, Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump en la que le propuso retomar el canal de diálogo mantenido a través del enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, con quien a principios de año se alcanzaron acuerdos sobre deportación de migrantes y liberación de detenidos.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro en la misiva vista. "Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", añadió.

En la carta, Maduro rechazó las acusaciones de Washington sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico, asegurando que solo el 5 % de la droga producida en Colombia transita por su territorio y que el 70 % de esa cifra habría sido neutralizada por las autoridades venezolanas.

También destacó que Grenell había colaborado en resolver rápidamente acusaciones previas de que Caracas se negaba a recibir de regreso a migrantes. "Hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente", afirmó.

La carta de Maduro estaba fechada el 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes. La operación dejó 11 muertos que, de acuerdo con Washington, pertenecían a la banda del Tren de Aragua, algo negado por Caracas.

Trump advirtió el sábado, a través de Truth Social, que Venezuela debe aceptar el retorno de todos los prisioneros que —según él— sus “líderes” enviaron a Estados Unidos, o “pagar un precio incalculable”. La noche anterior había anunciado un ataque contra un presunto barco con drogas en medio de un despliegue militar en el sur del Caribe que incluye siete buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35.

El mandatario estadounidense aseguró que en esa operación murieron “tres narcoterroristas masculinos a bordo del barco”, sin presentar pruebas.

El gobierno venezolano insiste en que ninguna de las víctimas pertenecía al Tren de Aragua y rechaza cualquier vínculo de altos funcionarios con el narcotráfico. Maduro ha sostenido que Estados Unidos busca un “cambio de régimen” para apropiarse del petróleo. Trump, en cambio, negó esta semana estar interesado en un derrocamiento, aunque en agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

Maduro reiteró en su carta que esas acusaciones son falsas.

“Este es el ejemplo más atroz de desinformación contra nuestra nación, destinado a justificar una escalada hacia un conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente", señaló.

Dentro de la administración Trump existen posturas divididas. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, impulsan la presión máxima contra Caracas, Grenell y otros funcionarios apuestan por la diplomacia.

En su carta, Maduro aseguró que continuará sus contactos con Grenell, quien también facilitó la liberación de siete estadounidenses detenidos en Venezuela, entre ellos Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea liberado en mayo tras haber estado preso desde noviembre de 2024.

