Mundo
Casa Blanca evita dar detalles sobre una "fase dos" contra Venezuela: "No vamos a discutirlo"
El domingo, el presidente Donald Trump deslizó que su administración está evaluando una nueva etapa en la estrategia de combate contra los grupos de narcotráfico que operan en la región del Caribe
Caracas/Foto: Getty Images.- La Casa Blanca evitó hablar este lunes sobre la posible activación de una "fase dos" en contra de Venezuela, tal como lo anuncio el domingo el presidente Donald Trump.
Lea también: Secretario de Guerra de EE. UU. dice que están "autorizados" para llevar a cabo ataques en el Caribe
Durante una rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt prefirió no entrar en detalles sobre ello, después de que se le preguntara si Trump consideraba enviar militar a territorio venezolano.
"No voy a discutir opciones que estén sopesando el presidente y su equipo, pero hemos sido claros en la ilegitimidad del Gobierno de Maduro. El presidente ha tomado medidas muy enérgicas para ponerle fin al tráfico de drogas ilegales por parte del Gobierno de Maduro", apuntó Leavitt.
El domingo, Trump deslizó que su administración está evaluando una nueva etapa en la estrategia de combate contra los grupos de narcotráfico que operan en la región del Caribe.
En una breve declaración a los medios de comunicación, el mandatario estadounidense aseguró que las operaciones militares en curso han logrado un éxito considerable en el control marítimo.
"Vamos a acabar con el tráfico de drogas. El mar está vacío, no entra nada por el agua. Ahora estudiaremos qué es la fase dos. Será una gran diferencia", comentó el mandatario.
Nuevo ataque
El mismo domingo, Trump dijo que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el Caribe la noche del sábado, presuntamente vinculada al narcotráfico.
“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo al cártel terrorista. ¿Lo ven? Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas", dijo durante el acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Marina estadounidense.
Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que cuentan con "todas las autorizaciones necesarias" para llevar a cabo estos ataques en el Caribe. "Estos (los blancos) son designados como organizaciones terroristas extranjeras".
"Si estás en nuestro hemisferio, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y quieres traficar drogas a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo del ejército de Estados Unidos", justificó.
En las últimas semanas, las operaciones estadounidenses han dejado al menos 21 muertos, sumando el ataque de EE. UU. del pasado viernes en el que murieron cuatro personas.
