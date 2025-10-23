Casa Blanca evita hablar de “cambio de régimen” en Venezuela y reitera que no “tolerará el narcoterrorismo” 

Caracas / Foto: Archivo.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó este jueves responder si el presidente estadounidense, Donald Trump, busca un posible “cambio de régimen” en Venezuela, en medio de las operaciones militares en el mar Caribe.

Al ser consultada sobre si la meta de Washington es promover un “cambio de régimen” en el país, Leavitt se limitó a señalar que Trump “ya ha hablado sobre ese tema” y que no se “adelantaría a dar declaraciones”.

“El presidente ya ha hablado sobre eso (...) y ciertamente no me adelantaré a él”, afirmó la funcionaria, al tiempo que reiteró que la actual administración “no va a tolerar que organizaciones internacionales de narcoterrorismo trafiquen drogas hacia Estados Unidos”.

Leavitt advirtió que, con el tiempo, estos carteles “se han vuelto más armados, organizados y violentos; cuentan con los recursos financieros, la sofisticación y las capacidades necesarias para operar del modo en que lo hacen”.

A su juicio, los grupos vinculados al narcotráfico “han causado ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”.

“Así que ese es el punto en el que nos encontramos ahora, con respecto a Venezuela, pero también a cualquier país que envíe intencionalmente narcoterroristas ilegales a Estados Unidos para introducir drogas ilícitas”, enfatizó.

Finalmente, adelantó que este 23 de octubre, el presidente Trump participará en una mesa redonda para abordar “los avances logrados en la lucha contra los carteles en el país mediante el trabajo conjunto”.

















