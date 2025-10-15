Vitrina
"Cásense con capitulación": Daddy Yankee aconseja a los nuevos artistas en medio de su disputa legal
'The Big Boss', tras pasar por un divorcio que lo llevó a una disputa legal con su expareja, se mostró a favor de que los jóvenes talentos se involucren más en el negocio
Caracas/Foto: Archivo.- La leyenda del reguetón, Daddy Yankee, envió un mensaje a los artistas que están iniciando en la industria de la música, recomendándoles casarse con "capitulación", sin importar que no sean famosos todavía.
Durante una entrevista con Billboard, 'The Big Boss', tras pasar por un divorcio que lo llevó a una disputa legal con su expareja, se mostró a favor de que los jóvenes talentos se involucren más en el negocio.
"[Hay que] estar muy pendiente de todos los negocios. Ahora, como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Me siento que he aprendido mucho más. Uno piensa que sabe todo en la música y hay reglas que siguen cambiando […] Hay cosas pequeñas que hay que atender y que hacen una gran diferencia", comentó Daddy Yankee.
Acto seguido, el intérprete de 'Llamado de Emergencia' también recomendó lo siguiente: "Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación, porque la música es impredecible".
"Creo que es bien importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos, todo tipo de límites. En todo esto aprendí que uno se sacrifica por muchas personas… que al final del día van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así", reflexionó el artista boricua.
Disputa legal con Mireddys González
Estas declaraciones del ícono del reguetón surgieron mientras todavía mantiene una disputa legal con Mireddys González, su expareja, quien junto a su hermana se transfirió un total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias de las corporaciones del cantante a cuentas personales, sin conocimiento ni autorización del artista.
La separación de la pareja se confirmó a inicios de diciembre pasado, y el divorcio se hizo oficial el pasado mes de febrero, tras casi 30 años de matrimonio.
Los abogados del intérprete de "Con calma" alegaron que su exesposa y excuñada —a quienes califican como responsables de violar la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas— accedieron y destruyeron datos corporativos sin autorización.
Por ello, Daddy Yankee exigió 12 millones de dólares en compensación, alegando que las hermanas González eliminaron archivos esenciales relacionados con su carrera, incluyendo información sobre su gira "La Última Vuelta" y la venta de su catálogo musical.
La disputa, que se ha extendido por casi un año, tuvo como más reciente capítulo una victoria legal de Daddy Yankee, quien recuperó el control de su nombre artístico tras un fallo contra González.
El acuerdo le permitirá al artista utilizar, comercializar y proteger sus marcas, nombres artísticos, como Daddy Yankee y DY, Big Boss, Legendaddy, Los Cangris, El Cartel Records y Dura.
De esa manera, ganó un segundo caso federal contra su expareja y su excuñada, por presuntos incumplimientos fiduciarios y destrucción de información relacionada con sus empresas y carrera.
