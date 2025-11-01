Caso del periodista Joan Camargo: familia exige "respuesta y transparencia" al Estado venezolano

Caracas / Foto:@ joancamargo_- La familia del periodista Joan Camargo exigió este viernes la "actuación urgente y transparente" de las autoridades venezolanas y de los cuerpos policiales para determinar su ubicación, estado físico y situación jurídica, tras denunciar su "desaparición" en Caracas.

Según un comunicado difundido por el el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Camargo "fue interceptado por varias personas armadas" mientras se desplazaba en motocicleta en la zona de Cotiza, municipio Libertador.

La familia denuncia que desde el jueves 30 de octubre a las 8:00 a.m., cuando salió de su vivienda, no han logrado establecer comunicación con él.

Testigos presenciales indicaron que al menos cuatro sujetos vestidos de negro lo subieron a un vehículo rojo y se lo llevaron por la fuerza, lo que llevó a sus allegados a alertar sobre un posible caso de "desaparición forzada", considerado una "grave violación de los derechos humanos".

Durante la jornada del viernes, los familiares de Camargo visitaron seis centros de detención en Caracas, algunos de ellos en repetidas ocasiones, pero en todos los casos recibieron la misma respuesta: el periodista no se encontraba en ninguno.

"Es un profesional comprometido"

La familia destacó que Joan Camargo "es un profesional comprometido con informar con rigor sobre hechos de interés público", y rechazó cualquier intento de "politizar" su caso, subrayando que su prioridad es "garantizar su vida e integridad".

“La defensa de su integridad y su oficio es también la defensa del derecho de todos a saber la verdad”, afirmaron.

Esta no es la primera vez que el reportero enfrenta situaciones de riesgo vinculadas a su labor. En julio de 2021, Camargo fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las inmediaciones de Quinta Crespo, cuando cubría un enfrentamiento en el oeste de Caracas.

En esa ocasión, una comisión lo retuvo, le revisó su documentación y, aunque se la devolvieron, le ordenaron trasladarse a un comando de la GNB para esperar la entrega de parte de su equipo de trabajo. El SNTP también exigió entonces respeto al ejercicio periodístico y al derecho a la información. #URGENTE | Han pasado más de 30 horas desde que el periodista Joan Camargo se encuentra en situación de desaparición forzosa.

Hemos acompañado a su familia en la búsqueda por 6 centros de detención sin obtener respuestas.

Exigen saber dónde está.

Comunicado de la familia ⬇️ pic.twitter.com/zUdqZwWuLt— SNTP (@sntpvenezuela) October 31, 2025

En desarrollo...