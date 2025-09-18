Mundo
Caso Venezuela: Trump anuncia que EE. UU. "está listo" para nuevas operaciones contra "narcoterroristas"
En una carta enviada al Senado, divulgada por el periodista Joshua Goodman de la agencia AP, la administración Trump explicó que las operaciones militares del 2 de septiembre contra una narcolancha venezolana buscaban proteger a los ciudadanos y a los “intereses vitales” de Estados Unidos, frente a lo que describió como un “punto crítico” de amenaza
Caracas / Foto: Archivo.- La administración Trump notificó al Congreso que los recientes ataques militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe se realizaron bajo el principio de “legítima defensa” frente a carteles que calificó como “organizaciones terroristas”.
En una carta enviada al Senado, divulgada por el periodista Joshua Goodman de la agencia AP, la administración Trump explicó que las operaciones militares del 2 de septiembre contra una narcolancha venezolana buscaban proteger a los ciudadanos y a los "intereses vitales" de Estados Unidos, frente a lo que describió como un "punto crítico" de amenaza.
El Gobierno estadounidense sostuvo que los carteles de droga designados como organizaciones terroristas han evolucionado en estructuras transnacionales con capacidad paramilitar, operando “con impunidad” en el hemisferio y causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año.
Asimismo, acusó a algunos Estados de la región de mostrarse “incapaces o no dispuestos” a contener a estas organizaciones y defendió la acción militar como necesaria para salvaguardar la seguridad nacional. “A mi dirección, las fuerzas de EE. UU. atacaron una embarcación más allá de los mares territoriales de cualquier nación, afiliada a un grupo terrorista y dedicada al tráfico ilícito de drogas”, señaló en la comunicación.
La administración afirmó que Estados Unidos "está listo" para nuevas operaciones y advirtió que “no es posible en este momento determinar el alcance ni la duración de las acciones militares que serán necesarias”.
La carta fue enviada en cumplimiento de la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act), que obliga al presidente a informar al Congreso en un plazo máximo de 48 horas después de ordenar cualquier acción militar.
Contexto
Las justificaciones de la Casa Blanca llegan tras varios episodios que han elevado la tensión en el Caribe. El 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses destruyeron una primera lancha que, según Washington, transportaba cocaína y fentanilo con destino a Estados Unidos, dejando un saldo de 11 fallecidos.
El hecho fue difundido en un video publicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, material que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de “fabricado con inteligencia artificial”.
Días después, Trump confirmó un segundo ataque contra una embarcación que describió como “extremadamente violenta”, en el cual murieron tres presuntos “narcoterroristas” venezolanos.
Finalmente, el martes el propio mandatario reveló que hubo un tercer operativo que no se había hecho público. “Derribamos barcos. En realidad fueron tres, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo antes de partir a una visita oficial al Reino Unido.
Las operaciones han sido seguidas de incidentes adicionales que han crispado aún más la relación entre Caracas y Washington.
El 11 de septiembre, el Departamento de Defensa calificó de “provocador” el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas contra buques de EE. UU. en el mar Caribe. Dos días después, Venezuela denunció que marines estadounidenses abordaron “de manera hostil” a nueve pescadores que faenaban en aguas bajo su jurisdicción.
El oficialismo venezolano rechazó los señalamientos de la Casa Blanca y acusó a Estados Unidos de “fabricar provocaciones para justificar una agresión contra Venezuela”.
