Catar, Egipto, Turquía y EE. UU. firman en Egipto el “plan de paz” para Gaza

Caracas / Foto: AP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Sharm el-Sheikh una cumbre internacional en la que, junto a los líderes de Catar, Egipto y Turquía, firmó el denominado “plan de paz para Gaza”, con el objetivo de consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás.

El encuentro se produjo el lunes horas después de que Trump se dirigiera al Parlamento israelí, en el marco de la liberación de lis 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en el enclave palestino.

En reciprocidad, Israel liberó a cientos de prisioneros palestinos, quienes fueron recibidos en Khan Younis y Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Durante la cumbre, Trump declaró que “la guerra en Gaza ha terminado”, destacando el papel de los países mediadores para alcanzar el acuerdo.

Según Hamás, los 20 rehenes entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja representan a los últimos sobrevivientes, mientras que los 28 restantes habrían muerto durante el conflicto.

Advertisement

Un funcionario militar israelí indicó que no todos los cuerpos de los secuestrados fallecidos podrían ser repatriados de inmediato.

El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por cuarto día consecutivo, mientras continúan las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo.

AFP







