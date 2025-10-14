Mundo
Catar, Egipto, Turquía y EE. UU. firman en Egipto el “plan de paz” para Gaza
La firma se produjo horas después de que Trump se dirigiera al Parlamento israelí, en el marco de la liberación de lis 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en el enclave palestino
Caracas / Foto: AP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Sharm el-Sheikh una cumbre internacional en la que, junto a los líderes de Catar, Egipto y Turquía, firmó el denominado “plan de paz para Gaza”, con el objetivo de consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás.
Lea también: Maduro ordenó la activación de la "Zona de Defensa Integral" en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro
El encuentro se produjo el lunes horas después de que Trump se dirigiera al Parlamento israelí, en el marco de la liberación de lis 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en el enclave palestino.
En reciprocidad, Israel liberó a cientos de prisioneros palestinos, quienes fueron recibidos en Khan Younis y Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Durante la cumbre, Trump declaró que “la guerra en Gaza ha terminado”, destacando el papel de los países mediadores para alcanzar el acuerdo.
Según Hamás, los 20 rehenes entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja representan a los últimos sobrevivientes, mientras que los 28 restantes habrían muerto durante el conflicto.
Un funcionario militar israelí indicó que no todos los cuerpos de los secuestrados fallecidos podrían ser repatriados de inmediato.
El alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene por cuarto día consecutivo, mientras continúan las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo.
Niña murió ahogada en el Zulia: cayó en un tanque subterráneo mientras jugaba
El valiente llamado del papa
Escándalo en Colombia: detienen al padre de la cantante Greeicy por "secuestro y tortura"
Luis Peche tras atentado en Bogotá: “Hacer política puede costarte la vida, incluso fuera de Venezuela”
EE. UU. y China imponen tarifas portuarias recíprocas y escalan la tensión comercial
Catar, Egipto, Turquía y EE. UU. firman en Egipto el “plan de paz” para Gaza
Alcalde de Bogotá dice que hay "avances en la investigación" tras ataque a activistas venezolanos
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
Tendencias
-
País19 horas.
"El Nobel de la Paz 2025 tiene sello ucabista": estudiantes exhiben pancarta en homenaje a María Corina Machado
-
Vitrina2 días.
La actriz cubano-venezolana Tatiana Capote sufrió un infarto y su estado es "delicado"
-
Sucesos24 horas.
Detenido profesor de taekwondo en Zulia por abuso a adolescente: la habría contagiado con VIH
-
Tecnología22 horas.
Meta introduce en WhatsApp una de las funciones más populares de Apple
-
Vitrina2 días.
Osmariel Villalobos podría someterse a una mastectomía tras detectarse nuevos tumores
-
La Lupa1 día.
El Nobel como oportunidad política para Venezuela
-
País2 días.
"El próximo premio será la libertad de Venezuela”, dice Machado tras ganar el Nobel de la Paz
-
Deportes2 días.
Cancelan partido amistoso Venezuela vs. Belice en Chicago por "fuerza mayor"