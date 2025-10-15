Vitrina
Catherine Fulop no oculta su emoción por ser abuela: "Ya le compré de todo a la bebé"
Su hija, Oriana Sabatini, está en la dulce espera de una bebé junto al futbolista Paulo Dybala
Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Catherine Fulop, no oculta su emoción por el embarazo de su hija, Oriana Sabatini, producto de su matrimonio con el futbolista Paulo Dybala, reconociendo que se ha dedicado a comprarle ropa a la bebé que viene en camino.
Durante una charla con el programa LAM de América TV, Fulop comentó que cuando Oriana le comunicó la noticia, quiso ser lo más precavida posible. "Por supuesto que nos súper emocionamos. Sentimos que era un alegrón, pero que había que esperar porque era muy reciente", describió la también presentadora.
Con respecto a ella, admitió que la emoción de tener una nieta la tiene "loca". "Estoy Loca, loca, loca (por ser abuela). Ya estoy comprando de todo. Mi nieta tiene más cosas que cualquiera, tiene de todo. Estoy chocha", narró con alegría, mientras resaltaba que su esposo, Osvaldo Sabatini, también está bastante emocionado por el parto.
Con respecto a su hija Oriana, Catherine Fulop dijo que estuvo totalmente consciente a la hora de adentrarse en el mundo de la maternidad.
"Ella me decía: ‘Mamá, yo hasta que no sienta que puedo asumir esta responsabilidad no lo voy a hacer, porque a veces no puedo con mi propia vida’ (…) Son chicos que piensan las cosas y me pareció perfecto que ella se sintiera ahora más segura. Ella lo termina haciendo porque tenía el deseo, pero todavía tiene sus miedos", reconoció.
También reflexionó al decir que, probablemente, sus miedos e inseguridades la harán madurar, "más allá de que yo siento que ella es súper madura".
"Mis dos hijas siento que están bien plantadas, pero siento que esto la va a ayudar hasta con sus trastornos [alimenticios]. Ahora hay una vida que va a depender de ella", acuñó, al tiempo que sostuvo que la bebé llegará al mundo para dar muchas bendiciones a todo su entorno.
Además, Fulop confesó que mantiene una conversación fluida con su yerno, Paulo Dybala, quien desde hace tiempo tenía el sueño de ser padre.
"El otro día le mandé algo del rol del padre y esa función que él tiene de sostener a la mujer. Ella seguramente no va a ser la misma porque los dos renacen en otras personas. Él tiene que empezar a aprender a ser padre y ella madre", comentó, para después revelar la respuesta que le dio el campeón del mundo en 2022: "Lo vamos a dar todo".
