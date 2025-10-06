Vitrina
Catherine Fulop va a ser abuela
Una de sus hijas, Oriana Sabatini, confirmó en sus redes que será mamá de una niña. Está casada con el futbolista Paulo Dybala y ambos viven en Roma. "Abuela a los sesenta años", dijo Catherine. "Voy a ser una abuela muy sexy"
Caracas/Foto: Instagram.- Fue a través de su cuenta de Instagram (@orianasabatini), donde reúne 6.8 millones de seguidores, que la hija de Catherine Fulop publicó una foto que se tomó frente al espejo del vestidor de su casa en Italia donde vive con el futbolista de la Roma. Una noticia que su mamá, la actriz venezolana Catherine Fulop, recibió dichosa. "Voy a ser una abuela muy sexy", dijo.
"Pensar que llega una nueva integrante a la familia es hermoso. Y en la familia de mi esposo y de Paulo no son muchos, en cambio en la mía, en Venezuela, somos una banda… La banda del rock and roll (risas). Pero aquí somos pocos, así que para los Dybala y los Sabatini es un alegrón enorme. Es una bendición esta niña a la que vamos a recibir con todo el amor del mundo. Va a ser una pisciana con fecha para el 11 de marzo, que es mi cumpleaños, además", reveló al diario La Nación..
Oriana es cantante y heredó los bellísimos genes de su mamá.
La joven explicó que el volumen de su embarazo se modifica según el momento del día: "Me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente, se asoma más pero después, me levanto y me pregunto: '¿Dónde está el bebé?'. Vomito todos los días y estoy muy mareada. La parte del sueño ya se me pasó porque los primeros meses dormía todo el día", reveló en América TV.
