Celso Amorim entrena a Lula para impedir burlas de Donald Trump
El presidente de Brasil está siendo asesorado para que en la reunión que mantendrá con Trump no se repitan los vergonzosos episodios donde humilló a Volodímir Zelenski, al presidente sudafricano y al primer ministro de Canadá
Caracas/Foto: Archivo.- Celso Amorim aseguró que "Lula no aceptará situaciones embarazosas en una reunión con Trump", tal como ocurrió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el sudafricano Cyril Ramaphosa y el canadiense Mark Carney.
El asesor especial del presidente para asuntos internacionales y experimentado diplomático, aseguró a la prensa de Brasil que antes de la reunión entre Lula y Trump, que se producirá este mes en Malasia durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), diplomáticos de ambos países han iniciado conversaciones para facilitar un encuentro con el fin de impedir que Lula pueda ser humillado por Trump. "Esa posibilidad no existe, pueden olvidarla", aseguró Amorim en una entrevista con los medios.
De hecho, y para evitar imprevistos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil está considerando una llamada preliminar entre ambos presidentes antes del encuentro presencial. "Lo más importante es que la reunión sea productiva para ambos países", añadió.
Donald Trump atacó a Brasil en su reciente discurso en la ONU, pero elogió a Lula de forma improvisada y afirmó que sentía una "excelente química" con el brasileño. Ambos líderes se saludaron brevemente durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El Palacio de Planalto cree que "no se puede bajar la guardia" tras los episodios en los que Trump cambió radicalmente su postura. En tal sentido, la diplomacia busca garantizar que Lula no se exponga a gestos hostiles y que una eventual reunión solo se llevará a cabo si existe seguridad política y diplomática para preservar la imagen del líder brasileño.
"El contacto personal siempre es muy importante; puede cambiarlo todo. El mundo es impredecible; lo he aprendido en mis 83 años", resumió el ministro Amorim, quien dirigió la Cancillería durante más de una década.
Las negociaciones preliminares para facilitar la reunión están en marcha. El gobierno brasileño ve esta iniciativa como una oportunidad para contrarrestar la "narrativa de Bolsonaro" que aún circula en Washington, que afirma que Lula tiene una postura antagónica hacia Estados Unidos. Se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lleve a cabo las conversaciones diplomáticas iniciales por etapas, dejando la reunión presencial como fase final.
Se supone que los principales temas de la agenda serán la regulación de las grandes tecnológicas, así como los aranceles del 50% impuesto por el gobierno de Trump a los productos brasileños.
Desde la imposición del aumento de aranceles hace unos dos meses, delegaciones de empresarios de diversos sectores afectados por las sanciones han buscado interlocutores en la Casa Blanca, sin éxito hasta el momento. Pero las gestiones entre bastidores de importantes líderes empresariales brasileños llevaron al presidente estadounidense, el día anterior, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, a admitir que existía una barrera química entre él y Lula y que ambos debían dialogar pronto.
